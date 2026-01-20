Obavijesti

News

'DOGOVOR VEĆINE'

Europski parlament zamrznuo trgovinski sporazum s SAD-om zbog Trumpovih prijetnji...

Odluka donijeta ujedinjenom većinom političkih skupina zaustavlja ratifikaciju Turnberry sporazuma dok EU razmatra daljnje odgovore na Trumpove prijetnje.

Europski parlament odlučio je do daljnjeg suspendirati ratifikaciju trgovinskog sporazuma između Europske unije i SAD-a nakon prijetnji predsjednika SAD-a Donalda Trumpa carinama europskim državama koje su podržale Dansku, potvrdili su u utorak zastupnici tog tijela. 

U „dogovoru većine” političkih skupina Europskog parlamenta donijeta je odluka da se zamrzne dogovor između SAD-a i EU-a sklopljen prošle godine, objavila je čelnica socijalista i demokrata (S&D) Iratxe Garcia Perez. 

To je potvrdila i Europska pučka stranka, najveća politička grupacija u Europskom parlamentu. 

Parlament koji ovaj tjedan zasjeda u Strasbourgu treba još formalno potvrditi odluku, no zbog suglasnosti političkih skupina nisu očekivana iznenađenja. 

Sporazum koji nosi ime po Turnberryju, škotskom gradiću gdje je zaključen i u kojem Trump posjeduje golf igralište, sklopljen je prošlo ljeto, a predviđa carine od 15 posto na europski izvoz u SAD te ukidanje carina za uvoz SAD-a u EU. 

Sprječavanje da američke tvrtke pristupaju europskom tržištu bez carina "vrlo je moćan alat", rekao je u utorak Manfred Weber, čelnik EPP-a.

Riječ je o „izuzetno moćnom sredstvu”, složila se čelnica liberalne grupacije Renew Valerie Hayer. 

„Ne vjerujem da su tvrtke spremne odreći se europskog tržišta", dodala je.

Protiv suspenzije sporazuma izjasnili su se europski konzervativci (ECR). „Vjerujemo da je to pogreška”, rekao je Nicola Procaccini, supredsjedatelj ECR-a.

S druge strane, skupina Patriota za Europu kojom predsjeda Jordan Bardella, član Nacionalnog okupljanja Marine Le Pen, zalaže se za „suspendiranje” sporazuma. 

Odlukom Europskog parlamenta spriječit će se ratifikacija tog dogovora i njegova provedba. Političke skupine i dalje su podijeljene oko potencijalnih dodatnih odgovora na Trumpove prijetnje, poput dodatnih carina. 

EPP poziva na "deeskalaciju” i prijedlog upotrebe europskog Instrumenta borbe protiv prisile koji bi, između ostalog, ograničio pristup američkih tvrtki europskim javnim nabavama. Tomu se protivi i ECR, no ne i druge političke skupine Parlamenta, prenosi France Presse. 

