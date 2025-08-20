Obavijesti

News

Komentari 0
SRUŠILI KRIMINALCE

Europski policijski udar! Gotovo milijun lažnih novčanica izvukli iz opticaja: Pomogla i Hrvatska

Piše Emirat Asipi,
Čitanje članka: 2 min
Europski policijski udar! Gotovo milijun lažnih novčanica izvukli iz opticaja: Pomogla i Hrvatska
1
Foto: Europol

Tijekom provođenja operacije, hrvatska policija u suradnji s Carinskom upravom izvršila je tri zapljene poštanskih pošiljaka u kojima je otkriveno 421 krivotvorena novčanica, ukupne nominalne vrijednosti 27.640 eura

Europska policijska agencija Europol podržala je zajedničku operaciju tijela za provedbu zakona koja je rezultirala zaustavljanjem distribucije krivotvorenog novca putem poštanskih usluga. Tijekom akcije presretnuto je gotovo milijun komada krivotvorenih novčanih sredstava, uključujući lažne eure, američke dolare i britanske funte, čija se vrijednost procjenjuje na više od 66 milijuna eura.

Uspješnost operacije rezultat je izvrsne suradnje nadležnih tijela iz 18 zemalja, što je istražiteljima omogućilo bolje razumijevanje načina djelovanja kriminalnih skupina i krijumčarskih ruta. Zajednički napori potaknuli su 102 nova istraživanja usmjerena na kriminalne mreže koje se bave krijumčarenjem novca.

Tijekom provođenja operacije, hrvatska policija u suradnji s Carinskom upravom izvršila je tri zapljene poštanskih pošiljaka u kojima je otkriveno 421 krivotvorena novčanica, ukupne nominalne vrijednosti 27.640 eura.

NEVJEROJATNO Lažni policajac prevario starca (82) za desetke tisuća eura
Lažni policajac prevario starca (82) za desetke tisuća eura

Kao vodeća agencija EU-a za borbu protiv krivotvorenja novca, Europol je pružio stručnu pomoć, koordinirao razmjenu informacija i podržao nacionalna tijela pri razotkrivanju sumnjivih paketa. Također je pomogao u određivanju pokazatelja rizika, omogućavajući učinkovitije otkrivanje distribucije krivotvorenog novca u budućnosti. Europski ured za borbu protiv prijevara, OLAF, također je podržao istraživanje osiguravajući tehničku infrastrukturu tijekom operativne faze.

Istraživanje provedeno pod vodstvom Austrije, Portugala i Španjolske od listopada 2024. do ožujka 2025. otkrilo je nekoliko novih kriminalnih mreža koje se bave krivotvorenjem novca. Većina tih mreža djeluje izvan Europske unije, ponajprije iz Azije, ali i iz Amerike te Bliskog istoka.

Foto: Europol

Ova operacija bila je druga faza ranije akcije u kojoj je također sudjelovao Europol. Poboljšana suradnja između carinskih i policijskih tijela omogućila je postizanje boljih rezultata. Zapažen uspjeh zabilježen je u Rumunjskoj, gdje je u okviru zajedničke koordinirane akcije nacionalnih tijela zaplijenjeno 600.000 krivotvorenih američkih dolara.

Kao i u prvoj fazi operacije, većina zaplijenjenih sredstava bila je u obliku „filmskog novca” – novčanica izmijenjenog dizajna koje su vizualno vrlo slične pravim, no sadrže malenu napomenu koja ih označava kao lažne. Takve napomene se često previdi, što omogućuje kriminalcima da ih podvale kao pravi novac.

Sudjelovale su sljedeće zemlje: Austrija, Bugarska, Hrvatska, Češka, Francuska, Njemačka, Grčka, Irska, Italija, Nizozemska, Poljska, Portugal, Rumunjska, Srbija, Španjolska, Turska, Ujedinjena Kraljevina i Sjedinjene Američke Države.

PROMO Otkrij kako možeš osigurati novac i mobitel od krađe
Otkrij kako možeš osigurati novac i mobitel od krađe

Ova koordinirana operacija pokazuje učinkovitost međunarodne suradnje u borbi protiv distribucije krivotvorenog novca i predstavlja značajan uspjeh u zaštiti financijskog sustava unutar EU-a i šire.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Austrija poslala novčane kazne zbog Thompsonovog koncerta: 'Možemo istraživati van zemlje'
EKSKLUZIVNO

Austrija poslala novčane kazne zbog Thompsonovog koncerta: 'Možemo istraživati van zemlje'

Kako doznajemo, nekolicina ljudi koji žive u Austriji kažnjeni su jer su istražna tijela utvrdila da su prekršili stroge austrijske zakone vezane uz nedozvoljene povike i simbole na Thompsonovu koncertu
VIDEO Detalji filmske pljačke na Viru: 'Žena je vikala i jurnula za njima. Udarili su štand lubenica'
TRAGAJU ZA PLJAČKAŠIMA

VIDEO Detalji filmske pljačke na Viru: 'Žena je vikala i jurnula za njima. Udarili su štand lubenica'

Na terenu se pojavilo puno policije, a iznad mjesta je kružio je i helikopter. Kako nam je potvrdila policija u tijeku je kriminalističko istraživanje
Nevjerojatni video iz Zagreba: 'Motorist i vozač auta tukli su se na cesti. Blokirali su i promet'
DA NE POVJERUJEŠ

Nevjerojatni video iz Zagreba: 'Motorist i vozač auta tukli su se na cesti. Blokirali su i promet'

Zagrebačka policija zaprimila je dojavu o tučnjavi te utvrđuju sve okolnosti

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025