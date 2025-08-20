Europski policijski udar! Gotovo milijun lažnih novčanica izvukli iz opticaja: Pomogla i Hrvatska

Europska policijska agencija Europol podržala je zajedničku operaciju tijela za provedbu zakona koja je rezultirala zaustavljanjem distribucije krivotvorenog novca putem poštanskih usluga. Tijekom akcije presretnuto je gotovo milijun komada krivotvorenih novčanih sredstava, uključujući lažne eure, američke dolare i britanske funte, čija se vrijednost procjenjuje na više od 66 milijuna eura.

Uspješnost operacije rezultat je izvrsne suradnje nadležnih tijela iz 18 zemalja, što je istražiteljima omogućilo bolje razumijevanje načina djelovanja kriminalnih skupina i krijumčarskih ruta. Zajednički napori potaknuli su 102 nova istraživanja usmjerena na kriminalne mreže koje se bave krijumčarenjem novca.

Tijekom provođenja operacije, hrvatska policija u suradnji s Carinskom upravom izvršila je tri zapljene poštanskih pošiljaka u kojima je otkriveno 421 krivotvorena novčanica, ukupne nominalne vrijednosti 27.640 eura.

Kao vodeća agencija EU-a za borbu protiv krivotvorenja novca, Europol je pružio stručnu pomoć, koordinirao razmjenu informacija i podržao nacionalna tijela pri razotkrivanju sumnjivih paketa. Također je pomogao u određivanju pokazatelja rizika, omogućavajući učinkovitije otkrivanje distribucije krivotvorenog novca u budućnosti. Europski ured za borbu protiv prijevara, OLAF, također je podržao istraživanje osiguravajući tehničku infrastrukturu tijekom operativne faze.

Istraživanje provedeno pod vodstvom Austrije, Portugala i Španjolske od listopada 2024. do ožujka 2025. otkrilo je nekoliko novih kriminalnih mreža koje se bave krivotvorenjem novca. Većina tih mreža djeluje izvan Europske unije, ponajprije iz Azije, ali i iz Amerike te Bliskog istoka.

Foto: Europol

Ova operacija bila je druga faza ranije akcije u kojoj je također sudjelovao Europol. Poboljšana suradnja između carinskih i policijskih tijela omogućila je postizanje boljih rezultata. Zapažen uspjeh zabilježen je u Rumunjskoj, gdje je u okviru zajedničke koordinirane akcije nacionalnih tijela zaplijenjeno 600.000 krivotvorenih američkih dolara.

Kao i u prvoj fazi operacije, većina zaplijenjenih sredstava bila je u obliku „filmskog novca” – novčanica izmijenjenog dizajna koje su vizualno vrlo slične pravim, no sadrže malenu napomenu koja ih označava kao lažne. Takve napomene se često previdi, što omogućuje kriminalcima da ih podvale kao pravi novac.

Sudjelovale su sljedeće zemlje: Austrija, Bugarska, Hrvatska, Češka, Francuska, Njemačka, Grčka, Irska, Italija, Nizozemska, Poljska, Portugal, Rumunjska, Srbija, Španjolska, Turska, Ujedinjena Kraljevina i Sjedinjene Američke Države.

Ova koordinirana operacija pokazuje učinkovitost međunarodne suradnje u borbi protiv distribucije krivotvorenog novca i predstavlja značajan uspjeh u zaštiti financijskog sustava unutar EU-a i šire.