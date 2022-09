Osječki vrtić, karlovačka škola i HDLU dobitnici EU nagrade za inovativno poučavanje

Dječji vrtić Osijek, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Centar za odgoj i obrazovanje djece i mladeži Karlovac i Hrvatsko društvo likovnih umjetnika hrvatski su dobitnici ovogodišnje Europske nagrade za inovativno poučavanje (EITA), koja nagrađuje dobre nastavne prakse u okviru programa Erasmus+.

Nagrada EITA, koja odaje priznanje školama i nastavnicima za izniman doprinos struci, dodjeljuje se od 2021. kako bi, među ostalim, potaknula uspostavu europskog obrazovnog prostora do 2025. Nagrada pridonosi isticanju vrijednosti europske suradnje u području odgoja i obrazovanja.

Ovogodišnji hrvatski dobitnici svoje su nagrade EITA zaslužili zbog inovativnih metoda poučavanja kojima su unaprijedili rad svojih ustanova kroz provođenje Erasmus+ projekata, priopćili su u četvrtak iz Agencije za mobilnost i programe Europske unije (AMPEU).

Dječji vrtić Osijek kroz dvogodišnji projekt "Učenje na otvorenom" u nastavu na otvorenom, pod svim vremenskim uvjetima, osigurao je dobrobiti učenja u prirodi za više od 200 polaznika.

"Development of Literacy and Language Learning for Disadvantaged Young Learners" projekt je Učiteljskog fakulteta sa Sveučilišta u Zagrebu (Odsjek u Čakovcu) koji je u suradnji s partnerima iz Slovenije, Sjeverne Makedonije i zagrebačkom Osnovnom školom Ivan Gundulić kroz 80 aktivnosti za učenje hrvatskog, slovenskog i makedonskog jezika unaprjeđivao razinu dječje pismenosti.

Centar za odgoj i obrazovanje djece i mladeži u Karlovcu, koji više od 60 godina pruža odgoj, obrazovanje, stručno osposobljavanje i rehabilitaciju učenicima s teškoćama u razvoju, projektom "Inkluzija 21. stoljeća traži nova znanja" osigurao je nova znanja i vještine djelatnika Centra.

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika, u konzorciju sa šest škola primijenjenih umjetnosti iz Zagreba, Osijeka, Pule, Rijeke, Splita i Zadra, već sedam godina provodi projekt "Umjetnici za umjetničko obrazovanje", kojim je obuhvaćeno oko 400 učenika i nekoliko desetaka nastavnika. Posebnost ovog projekta je što učenici imaju priliku raditi izravno s profesionalnim umjetnicima na produkciji likovnog djela, navodi u priopćenju AMPEU.

EITA se dodjeljuje završenim projektima koje svake godine odabiru nacionalne agencije koje provode program Erasmus+. Ovogodišnji tematski prioritet nagrade tiče se zajedničkog učenja te promicanja kreativnosti i održivosti, što je izravno povezano s inicijativom Europske komisije The New European Bauhaus, podsjećaju iz AMPEU-a.

