POZIVAJU I NA OSLOBAĐANJE TALACA

Eurozastupnici traže sankcije za izraelske ministre, podržavaju djelomičnu suspenziju trgovine

Članice EU-a poput Irske, Španjolske, Švedske i Nizozemske pozivaju da se obustavi trgovinski sporazum s Izraelom, no zemlje poput Njemačke, Mađarske i Češke opiru se snažnijim mjerama...

Eurozastupnici su pozvali u četvrtak na sankcije protiv izraelskog ministra financija Bezalela Smotricha i ministra nacionalne sigurnosti Itamara Ben-Gvira te podržali prijedlog Komisije o djelomičnoj suspenziji trgovine s Izraelom, uz ponovljene pozive za trenutačno oslobađanje talaca i osiguranje veće humanitarne pomoći Pojasu Gaze. 

Europski parlament pozvao je na sankcije desničarskim izraelskim ministrima po uzoru na nekoliko članica EU-a poput Španjolske i Slovenije, te je podržao prijedlog Europske komisije o djelomičnoj suspenziji Sporazuma o pridruživanju između EU-a i Izraela kad je riječ o pitanjima povezanima s trgovinom. Poziva i na sankcije protiv ekstremistički nastrojenih pojedinaca izravno uključenih u nezakonitu okupaciju palestinskih područja. 

Članice EU-a poput Irske, Španjolske, Švedske i Nizozemske pozivaju da se obustavi trgovinski sporazum s Izraelom, no zemlje poput Njemačke, Mađarske i Češke opiru se snažnijim mjerama.

Prema izvješću Europske službe za vanjsko djelovanje (EEAS), izraelska djelovanja u Gazi krše načelo poštovanja ljudskih prava, što je uvjet ugrađen u Sporazum o pridruživanju EU-a i Izraela i predstavlja temelj njihovih političkih i gospodarskih odnosa od 2000. godine.

Zastupnici u rezoluciji s 305 glasova za, 151 protiv i 122 suzdržanih, osuđuju izraelsku vladu za "ometanje pružanja humanitarne pomoći Gazi, što je prouzročilo glad u sjevernoj Gazi", pozivaju na veći pritisak na Hamas da oslobodi taoce, protive se postojećoj distribuciji pomoći i pozivaju na vraćanje mandata UN-ovoj agenciji za pomoć palestinskim izbjeglicama na Bliskom istoku (UNRWA). 

Iako ističu predanost "neotuđivom pravu na samoobranu" Izraelu, eurozastupnici smatraju da to "ne može opravdati neselektivnu vojnu akciju u Gazi". 

EP poziva na "detaljnu istragu svih ratnih zločina i kršenja međunarodnog prava", a u rezoluciji se ne spominje genocid, što su amandmanom htjeli uvrstiti zastupnici Kluba zastupnika Ljevice. 

Parlament poziva države članice da razmotre priznavanje palestinske države i da se poduzmu koraci prema dvodržavnom rješenju, dodajući da Hamas u budućnosti ne smije imati političku i vojnu kontrolu u Gazi. U rezoluciji se ističe da EP "podržava cilj potpunog poraza terorističke organizacije Hamas kako bi se spriječilo da ta teroristička organizacija s popisa EU-a ikad više predstavlja prijetnju životima Židova i Izraelaca". 

Visoka predstavnica EU-a za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Kaja Kallas rekla je u utorak na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta na raspravi o Gazi da Europskoj uniji nedostaje jedinstvo koje bi joj omogućilo uspješniji odgovor na rat Izraela i Hamasa u Gazi. 

"Kao Europska unija ne možemo napredovati ako države članice nemaju isto stajalište o tome što učiniti. Nije vrijeme za upiranje prstom, već da se ujedinimo i pronađemo rješenje", rekla je Kallas. 

U raspravi su se govornici iz klubova lijevog spektra založili za oštar stav Unije spram Izraela zbog kršenja prava Palestinaca i stradanja civila dok su zastupnici desnih klubova prvenstveno isticali odgovornost Hamasa za događaje u Pojasu Gaze.

