UPOZORENJE CRVENOG KRIŽA

'Evakuaciju grada Gaze ne može se provesti na siguran način'

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Hatem Khaled

Čelnica Crvenog križa upozorila je u subotu da će biti nemoguće zaštititi sigurnost ljudi tijekom masovne evakuacije grada Gaze, dok Izrael pojačava svoje napade

Izrael nastavlja s planom preuzimanja potpune kontrole nad cijelim Pojasom Gaze, počevši od grada Gaze, s ciljem uništenja Hamasa nakon gotovo 23 mjeseca rata, dok se suočava s globalnim kritikama zbog gladi u opkoljenoj enklavi.

- Nemoguće je da se masovna evakuacija grada Gaze ikada provede na siguran i dostojanstven način u trenutnim uvjetima. Evakuacija bi izazvala masovno raseljavanje stanovništva koje nijedno drugo područje u Pojasu Gaze nije sposobno apsorbirati, u vrijeme ozbiljne nestašice hrane, skloništa i medicinskih potrepština - rekla je predsjednica Crvenog križa Mirjana Špoljarić u izjavi.

Izraelska vojska u petak je izjavila da će "nastaviti podržavati humanitarne napore uz tekuće manevre i ofenzivne operacije protiv terorističkih organizacija u Pojasu Gaze kako bi zaštitila državu Izrael".

Izrael je pozvao civile da odu na jug palestinske enklave.

- Mnogi ljudi u gradu Gazi ne mogu slijediti naredbe za evakuaciju jer gladuju, bolesni su ili ozlijeđeni - rekla je Špoljarić.

Međunarodno humanitarno pravo nalaže Izraelu da osigura civilima pristup skloništu, sigurnosti i hrani kada se izdaju naredbe za evakuaciju.

- Ovi uvjeti trenutno se ne mogu ispuniti u Gazi. To čini bilo kakvu evakuaciju ne samo neizvedivom već i neshvatljivom u sadašnjim okolnostima - rekla je Špoljarić.

