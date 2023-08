Evakuirali obitelji, mještani Drenja Brdovečkog u strahu: Ponavlja nam se 2010. godina

Nismo imali vreća i još uvijek je to problem. Voda ide sve dalje. Policija je blokirala cijeli prostor - do naše kuće još nije došla voda, ali je sve blokirano i ne može se prolaziti, samo oni koji spašavaju. Prijeti cijelom nasljelju, do sad su evakuirali osam kuća, ispričala nam je Ilijana Žapčić Kapusta, stanovnica Drenja Brezovačkog.

Cijelo naselje je pod vodom, a lokalno stanovništvo, zajedno sa službama koje su na terenu pokušava spasiti što se spasiti da. Prizori su zastrašujući, voda nosi sve pred sobom, spasitelji su u čamcima, a iz bujice se evakuiraju i psi. Mještani su sad dobili potrebne vreće s pijeskom i ograđuju pristupe kućama.

Vodostaj je krenuo rasti još jučer i od tad je Sava na dijelovima narasla i do četiri metra, a najgore stanje je upravo u Drenju Brezovačkom gdje je voda počela prodirati u mjesto tijekom noći, a do kuća je došla rano jutros, oko šest sati. Teren je obišao i potpredsjednik Vlade Davor Božinović.

- Već su jučer stigli vatrogasci, policija je konstantno. Ovaj dio je uvijek prvi na udaru jer je najbliže Savi. Sve jedinice su na terenu i mještani su se maksimalnu uključili, svi pomažu. Za sad ne znamo materijalnu štetu, ali po ovome što vidimo, sigurno će biti velika. Rekli su nam i ranije da će biti napravljen nasip, a ništa se nije dogodilo - opet se ponavlja se scenarij od 2010. - dodala je Ilijana.

Obitelji su privremeno smještene u vatrogasnom domu i dobro su, ali se ne zna do kad će ova situacija trajati. U Zagrebu su u pripravnosti sve gradske službe, postrojbe Civilne zaštite, žurne službe i gradska poduzeća koje su proteklih tjedana efikasno čistile grad i rješavale probleme nakon olujnog vremena, poručio je u petak zamjenik zagrebačkog gradonačelnika i načelnik Stožera Civilne zaštite Luka Korlaet.

Mještani su rekli kako su na novo uređenu piknik zonu uz Savu i dječji park čekali godinama, a sad je sve, preko noći, uništila poplava. Tijekom dana očekuju se nove oborine, ali, srećom, manjeg intenziteta