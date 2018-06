Evo 5 koraka koje morate poduzeti nakon sudara

Svi smo mi ljudi i može nam se dogoditi sudar. Kako je sezona godišnjih odmora lagano počela i kako se ceste zatrpavaju automobilima, gužve su sve veće, vožnja sve kilavija u kolonama, živci napeti, a sudari sve češći. Ne treba niti spominjati one teške sudare zbog kojih se na nekoliko sati zatvara autocesta, ali posvetimo se načas onima koji se malo “kvrcnu” u koloni. Žrtve su branici i maske, pokoji far i blatobran, presječena guma, ili čak hladnjak, što spada u veća oštećenja koja mogu uništiti auto ako nastavite voziti (pregrijavanje, zaribavanje motora). Svejedno, šteta se dogodila i nije zanemariva. Dvije stvari moderni vozači ne znaju baš najbolje: promijeniti sami svoj kotač i - ispravno postupiti kada im se dogodi sudar. Pratite ovih pet koraka…

1. Osiguranje mjesta nezgode

Prva stvar koju morate učiniti jest osigurati mjesto nezgode da netko ne naleti na vas, odnosno na zaustavljena vozila. Svakako pritom imajte reflektirajući prsluk da budete uočljivi! Kada osigurate mjesto nezgode provjerite ima li ozlijeđenih i pomozite im i po potrebi nazovite hitnu pomoć. Oni koji šute teže su ozlijeđeni od onih koji vrište ili viču, toga se sjećate valjda iz autoškole. Ako ne maknete auto, a nema ozlijeđenih, vjerojatno vas očekuje kazna.

2. Europsko izvješće o nezgodi

Potrebno je popuniti i potpisati Europsko izvješće o nesreći ili na drugi način razmijeniti osobne podatke i podatke o vozilima (čl. 176. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, NN 67/2008). Ukoliko je uredovala prometna policija, potrebno je zabilježiti naziv policijske uprave ili policijske postaje. Vozači ne smiju napustiti mjesto prometne nesreće dok nisu popunili i potpisali Europsko izvješće o nesreći ili na drugi način razmijenili osobne podatke i podatke o vozilima. To je tiskanica koju ste dobili uz policu osiguranja od autoodgovornosti. Na vama je da skicirate mjesto nezgode i da pritom obilježite smjerove kretanja, napišete ime ulice gdje se dogodilo i smjer u kojem ste išli, popišete podatke oba oštećena vozila te da u kratkim crtama opišete nezgodu. Od ostalih sudionika uzmite dokumente i prepišite podatke. Svakako uzmite i kontakt telefon. Obje strane moraju potpisati zapisnik. Potrudite se da situaciju dobro i detaljno opišete. Tko se kretao, tko skretao, tko zaustavio, …, dakle sve detalje.

3. Fotografiranje mjesta nezgode

Ukoliko prometna policija nije obavila očevid prometne nesreće, preporuča se da položaj vozila i mjesto prometne nesreće premjerite i označite kredom (ako je moguće) te da iz veće i iz neposredne udaljenosti fotografirate oštećenja na vozilima, tragove kočenja i zanašanja, otpalih krhotina na kolniku. Ne štedite memoriju telefona, snimite i detalje. Policajci na terenu uvijek su začuđeni s jednom stvari: sudionici će prije snimiti selfie i staviti ga na Facebook nego fotografirati situaciju sa sve četiri dijagonalne strane! Učinite to, pomozite i sebi i njima tim potezom koji će oduzeti ravno dvije minute! Zatim maknite vozila da se promet nastavi normalno odvijati.

4. Organizacija odvoza vozila u servis

Kada ste s prva tri koraka gotovi, vrijeme je da kontaktirate svoju asistenciju. Ukoliko ju nemate, niste pametno postupili jer su troškovi odvoza i ležarine u ljetnim mjesecima brutalno visoki. Neke radionice nude “krpanje”, dok neke nude punu uslugu sa zamjenskim vozilom. Ne treba dvojiti što je bolje koristiti, uzmite članstvo i budite sigurni na cesti. Svakako proučite uvjete svih paketa na tržištu kako biste odabrail najbolje. Primjerice, članstvo u ORXY Asistenciji može se dobiti od 180 kn godišnje i vrijedi svake lipe. Kupite ga najmanje sedam dana prije puta.

5. Popravak vozila

Vrijeme je za prijavu i procjenu štete, to ćete učiniti kod osiguratelja onoga sudionika koji je skrivio nezgodu. Tamo se na uviđaju morate pojaviti oboje. Dakle, ako nemate policijski zapisnik, a krivac se ne pojavi, imate problem. Kada je procjena gotova na vama je da odaberete servisera. Ne nasjedajte svakome. Razni fušeri su slatkorječivi na licu mjesta, a vi ste u žurbi. Plaža zove. Već ste opušteni, povjerite im auto i odete dalje, a popravi ga i oboji četverogodišnjak. Popravak automobila posao je za profesionalce koji znaju svoj posao, izdaju račune i, samim tim, stoje iza svog posla i uvijek možete napraviti reklamaciju ukoliko nešto ne štima. Vjerujte, najgora je stvar kada se vraćate s godišnjeg odmora, ugledate svoj limeni ponos i čujete onu staru fušersku: “Je, znate, to vam je tak, nemate vi tu kaj, te se boje nemreju potrefiti kak se spada i limovi nisu kaj su nekad bili, znate…”, i tome slično. Ali to je već druga, malo dulja tema i situacija koju je lako izbjeći, no o tome ćemo u sljedećem nastavku…

