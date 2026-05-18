Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
NIJE IDEALNO, ALI... PLUS+

EVO IDEJE! Kako riješiti da nam funkcionira krnji Ustavni sud

Piše Denis Romac,

NOVI EXPRESS Nije riječ o idealnom rješenju, s obzirom na to da se time zaobilaze niže razine postupka, ali to je jedino što u ovoj situaciji ne narušava jamstvo neovisnosti i nepristranosti

Kada je Unija za građanske slobode za Europu (Liberties) nedavno u svom izvješću Hrvatsku uvrstila u najlošiju skupinu od pet članica Europske unije, koje “dosljedno i namjerno” razgrađuju vladavinu prava i demokraciju, u kojoj su još Mađarska, Bugarska, Slovačka i Italija, registrirajući pritom nazadovanje Hrvatske na području stanja pravosuđa, korupcije, slobode medija i civilnog društva, iz HDZ-a su lakonski uzvratili da je riječ o “denuncijantskom pamfletu” koji je za Liberties pripremila hrvatska nevladina organizacija Centar za mirovne studije, iza koje zapravo stoji stranka Možemo! Slične reakcije pamtimo iz tvrdih devedesetih godina, kad je tadašnja autokratska vlast Franje Tuđmana na slične prigovore reagirala sličnom retorikom, koja se također temeljila na “unutarnjim neprijateljima”, Tuđmanovim “crnim, žutim i zelenim vragovima” i stranim plaćenicima. No postoji i jedna bitna razlika. Hrvatska je danas članica EU, a izvješća poput Libertiesova dio su uobičajenih demokratskih procesa unutar Unije, iako u HDZ-u to ne shvaćaju, pokušavajući diskreditirati prigovore tvrdnjom da nije riječ o službenom izvješću nego “uratku mreže nevladinih udruga”, zbog čega je tobože “nebitno” i “nerelevantno”.

