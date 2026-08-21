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ZBOG VATROMETA

EVO JOŠ JEDNOG Policija uhitila muškarca koji je izazvao požar u šumi kod Dubrovnika

Piše Filip Sulimanec,
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EVO JOŠ JEDNOG Policija uhitila muškarca koji je izazvao požar u šumi kod Dubrovnika
Foto: PU istarska
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Vatra je krenula s ceste prema šumi gdje se, nošena burom, u samo nekoliko minuta pretvorila u buktinju koja je zahvatila cijelu šumu i opasno zaprijetila stambenim zgradama

U odnosu na javno objavljene snimke u medijima vezane uz požar koji je 12. kolovoza 2026. godine nešto iza ponoći izbio u šumi na Gorici sv. Vlaha u Dubrovniku, policijski službenici Policijske postaje Dubrovnik u suradnji sa Službom kriminalističke policije Policijske uprave dubrovačko-neretvanske, utvrdili su identitet osobe povezane s izbijanjem požara.

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Jučer je uhićen 38-godišnjak nad kojim je provedeno kriminalističko istraživanje.

Utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je do požara došlo uslijed nezakonitog izvođenja vatrometa, čiji su ostaci pronađeni tijekom očevida na mjestu događaja.

Vatra je krenula s ceste prema šumi gdje se, nošena burom, u samo nekoliko minuta pretvorila u buktinju koja je zahvatila cijelu šumu i opasno zaprijetila stambenim zgradama što je kod građana izazvalo osjećaj straha i uznemirenosti za vlastitu sigurnost i imovinu.

Požar je ugašen oko 2,30 sati kada je započet očevid kojim je utvrđeno kako opožarena površina iznosi 6 000 kvadrata borove šume i niskog raslinja.

Utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je 38-godišnjak na opisani način počinio kazneno djelo „Dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom“ te je kasno sinoć, uz kaznenu prijavu, predan u pritvorsku jedinicu Policijske uprave dubrovačko-neretvanske.

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