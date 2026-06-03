Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje priopćio je da isplata mirovina za svibanj 2026. počinje u ponedjeljak, 8. lipnja, a građanima su dostupni i infotelefoni te službena stranica za dodatne informacije
OBJAVIO HZMO
Evo kad ide isplata mirovina
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Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO) objavio je da će isplata mirovina za svibanj 2026. godine za korisnike koji imaju račune u poslovnim bankama započeti u ponedjeljak, 8. lipnja 2026. godine
Dodatne informacije mogu se dobiti radnim danom od 8 do 16 sati na infotelefonima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje 01/ 45 95 011 i 01/ 45 95 022 i na internetskoj stranici - www.mirovinsko.hr.
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