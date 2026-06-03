Evo kad ide isplata mirovina

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO) objavio je da će isplata mirovina za svibanj 2026. godine za korisnike koji imaju račune u poslovnim bankama započeti u ponedjeljak, 8. lipnja 2026. godine

Dodatne informacije mogu se dobiti radnim danom od 8 do 16 sati na infotelefonima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje 01/ 45 95 011 i 01/ 45 95 022 i na internetskoj stranici - www.mirovinsko.hr .