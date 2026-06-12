HZMO je izvijestio da će doplatak za svibanj dobiti više od 119 tisuća korisnika za ukupno gotovo 250 tisuća djece.
JAVLJA HZMO
Evo kad počinje isplata dječjeg doplatka za 119.432 korisnika
Čitanje članka: < 1 min
U srijedu, 17. lipnja, počinje isplata doplatka za djecu za svibanj, izvijestio je u petak Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO). Doplatak za djecu dobit će 119.432 korisnika za ukupno 249.302 djece, stoji u kratkom priopćenju. Informacije vezane uz doplatak za djecu mogu se dobiti radnim danom od 8 do 16 sati na infotelefonima HZMO-a 01/45 95 011 i 01/45 95 022 i na mrežnoj stranici HZMO-a - www.mirovinsko.hr.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku