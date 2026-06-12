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JAVLJA HZMO

Evo kad počinje isplata dječjeg doplatka za 119.432 korisnika

Piše HINA,
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Evo kad počinje isplata dječjeg doplatka za 119.432 korisnika
Foto: Max

HZMO je izvijestio da će doplatak za svibanj dobiti više od 119 tisuća korisnika za ukupno gotovo 250 tisuća djece.

U srijedu, 17. lipnja, počinje isplata doplatka za djecu za svibanj, izvijestio je u petak Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO). Doplatak za djecu dobit će 119.432 korisnika za ukupno 249.302 djece, stoji u kratkom priopćenju. Informacije vezane uz doplatak za djecu mogu se dobiti radnim danom od 8 do 16 sati na infotelefonima HZMO-a 01/45 95 011 i 01/45 95 022 i na mrežnoj stranici HZMO-a - www.mirovinsko.hr.

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