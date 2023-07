Evo kada stiže novo nevrijeme u Hrvatsku, meteorolog tvrdi: 'I kroz kolovoz će biti oborina'

Jedno nam nevrijeme dolazi u srijedu, a potkraj tjedna moglo bi biti i izraženijih pljuskova i grmljavine, kazao je prognostičar Dragoslav Dragojlović u središnjem Dnevniku HTV-a u kojem je porazgovarao o nevremenu proteklih tjedana, ali i o onome što slijedi idućih dana.

Rekao je da se radilo o jednom velikom oblačnom sustavu koji je sa sjevera Italije i preko Slovenije najprije došao na sjeverni Jadran, zapadne krajeve unutrašnjosti. Onda se tijekom dana premještao prema istoku, a sada je napustio naše krajeve.

- Npr. velika količina oborine je pala. Prosječna mjesečna količina za to područje je negdje od 60 do 70 litara, a u samo sat vremena palo je između 35 i 45 litara kiše, što je izazvalo bujične poplave. Puhao je i jak olujni vjetar brzine od 60 do 90 km/h, pa je bilo štete i na objektima, a i neka stabla su stradala - rekao je.

Kako je rekao, u srpnju je bilo različitog vremena, ali se može reći da je bio iznadprosječno topao.

- U unutrašnjosti smo imali dva toplinska vala. Na Jadranu je čak toplinski val trajao tri tjedna, s temperaturom zraka iznad 35°C. Noći su bile tople. Temperatura se nije spuštala ispod 20°C-25°C. Isto tako, često je bilo olujnih nevremena. Bilo ih je puno, a spomenut ću samo neke - prvo jače je bilo 12. srpnja kada je na sjeverozapadnom području pala tuča, jaka kiša, a bio je i olujni vjetar. Onda smo 19. srpnja na zagrebačkom području imali jako nevrijeme, gdje je stradalo mnogo stabala i objekata. Potom je 21. srpnja bilo jako olujno nevrijeme na sjevernom Jadranu, a u Istri je stradalo dosta kampova. Zadnje je bilo u noći od 24. na 25. kada je na zagrebačkom području bilo tuče - objasnio je Dragojlović.

Najava nevremena

Objasnio je i kakav nas kolovoz očekuje.

- Imamo jak signal da bi u prvoj polovici mjeseca temperatura zraka mogla biti čak malo niža od prosječnih vrijednosti za ovo doba godine, ali isto tako oborina će biti nejednoliko raspoređena. Tako da će mjestimično biti u obliku lokalnih pljuskova i grmljavine, pa postoji jak signal da će mjestimično biti čak oborina i više od prosjeka za doba godine - istaknuo je.