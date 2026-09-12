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Foto: Marko Seper/PIXSELL
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Evo kako i zašto su Tabak grupi ukinuli dozvolu za otpad. Pouka je to i Stričaku, Kolaru i Petryju

Piše Ivan Pandžić,

Način postupanja Zagrebačke županije demantira Anđelka Stričaka, Ernesta Petrija i Željka Kolara koji su tvrdili da nemaju ovlasti nadzora po dozvolama, pa je otpad nagomilan i građani će platiti milijunsku sanaciju

Zagrebačkoj županiji nije poznato na koji je način tvrtka Tabak grupa d.o.o., u okviru tih ograničenja izdane dozvole, namjeravala realizirati posao koji je ponudila Fondu za zaštitu okoliša za sanaciju otpada u Gospiću.

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