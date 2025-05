Evo kako je bilo u SDP-ovom stožeru. Kisela lica, svi su na kraju pobjegli kod Tomaševića

SDP je rezultate izbora dočekao na Iblerovom trgu, a poprilično tužno izgledala je njihova središnjica kako je večer odmicala i kako su pristizali novi rezultati izlaznih anketa koji im nisu išli u korist. SDP je izgubio svoju najvažniju utvrdu - Rijeku, jedan od najvećih hrvatskih gradova gdje su bili godinama na vlasti. Izgubili su i Sisak. Zato ne iznenađuje što se već nešto iza 21 sati prostorija SDP-a gotovo u potpunosti ispraznila, a ostali su samo novinari koji su čekali da se šef SDP-a Siniša Hajdaš Dončić obrati javnosti.

Ponuda hrane i pića bila je skromna, a ono malo kanapea koji su bili na raspolaganju pojeli su se brzinom munje. Oko 21.30 više nije bilo ni muzike, već su pojačali TV kako bi se pratila analiza izbora. Kisela lica SDP-ovaca vidjela su se ispred zgrade na Iblerovom trgu gdje su komentirali rezultati sa zaključkom "nije dobro", to se kasnije i službeno ispostavilo - doživjeli su popriličan potop na lokalnim izborima.

U jednom trenu kako se prostorija u potpunosti ispraznila, na stolovima su ostale samo zastavice, očekivalo se valjda da će im zatrebati ako bude razloga za slavlje - no to se nije dogodilo.

Kako je Državno izborno povjerenstvo objavilo u prvom krugu lokalnih izbora izabrani su župani u 10 županija, dok će se u preostalih 11 županija odluka donijeti u drugom krugu, a SDP je dobio odnosno zadržao jednu županiju - Krapinsko-zagorsku, dok je HDZ u prvom krugu dobio 8 županija.

Potpredsjednica SDP-a Sabina Glasovac rekla nam je u razgovoru da su ih neki podaci ugodno, a neki neugodno iznenadili.

- Pozitivno je što će Možemo i SDP u Zagrebu imati ne samo kandidata kandidata za gradonačelnika već i uvjerljivu većinu u Gradskoj skupštini. Tako će se svi projekti moći neometano provoditi. Neki su rezultati očekivani, neki neočekivani, ali ipak su ovo izlazne ankete. Drago mi je da se pokazalo da se, kada se ljevica ujedini, u Zagrebu može doći do uvjerljive pobjede. Izlazne ankete u Rijeci pokazuju veliki podbačaj, ali nada umire zadnja, i mi i dalje vjerujemo da će naša kandidatkinja Sandra Krpan ući u drugi krug, a u drugom krugu je sve moguće. U Splitu je očito negativna kampanja naštetila našem kandidatu Davoru Matijeviću koji je prije nekoliko tjedana u svim anketama bio pri ulasku u drugi krug, međutim, ovo nas je okrznulo. Ali ako gledamo na postojeće stanje u Gradskom vijeću u kojem smo bili na jednom vijećniku, prema ovim anketama ta će se situacija bitno promijeniti i imat ćemo značajniju ulogu u Gradskom vijeću - kazala nam je Glasovac.

Glasovac: naša kandidatkinja u Istarskoj županiji bi mogla biti najveće iznenađenje ovih izbora

Zanimalo nas je kako komentira poraz u Sisku.

- Za Sisak nemam informaciju, žao mi je ako smo izgubili, no vesele me druge vijesti s terena posebno u Dalmaciji i Koprivnica, u gradovima i županijama branimo mandate, a naša kandidatkinja u Istarskoj županiji bi mogla biti najveće iznenađenje ovih izbora. Zadovoljni smo jer smo u dobrom dijelu gardova potvrdili mandate, a građani su nas prepoznali i u nekim županijama koje nismo imali prilike voditi. No za neke konkretnije zaključke trebamo čekati konkretne rezultata. Onda ćemo napraviti analizu jesmo li postigli cilj da imamo više vijećnika po gradovima i županijama - rekla nam je Glasovac.

Razgovarali smo i s Mihaelom Zmajlovićem koji je pozvao birače da u većem broju izađu za dva tjedna na izbore, a upravo on ulazi u drugi krug nasuprot najdugovječnijem hrvatskom županu Stjepanu Kožiću (72).

Kao zajednički kandidat SDP-a i Možemo! Zmajlović će odmjeriti snage s Kožićem koji je gotovo četvrt stoljeća na vlasti u Zagrebačkoj županiji.

- Izlaznost bi mogla biti bolja, odlučujete kakav ćete imati vrtić, dom zdravlja, ulicu. Zato bi ljudi trebali izaći u što većem broju - poručio je Zmajlović.

Komentirao nam je i potop SDP-a u drugim gradovima gdje su bili na vlasti.

- Sa situacijom u Rijeci nismo zadovoljni, lokalna organizacija nije dobro procijenila stvari, nadam se da će naša kandidatkinja uči u drugu krug. Što se tiče Siska, još su neslužbeni rezultati, no nije dobro, no to je volja građana. To je tako kad ste dugo na vlasti, nekad dođe do zasićenja, to ne znači da ne radite dobro, ali ljudi traže promjenu - kazao nam je Zmajlović.

On se zajedno s kolegama iz SDP-a povukao na kat sve dok se ponovno nisu spustili sa svojim šefom Sinišom Hajdaš Dončićem nakon čijeg govora su svi otišli u Tvornicu gdje je ekipa iz Možemo slavila izvrstan rezultat Tomislava Tomaševića koji je pomeo protivnike te zamalo pobijedio u prvom krugu.

'Idemo se u Tvornicu malo oraspoložiti'

- Zadovoljni smo rezultatima u Zagrebu, vesele dobri rezultati po županijama. Jedna županija je obranjena, vodimo u Istarskoj županiji, Koprivničko-križevačkoj. Vjerujemo u dobar rezultat u Zagrebačkoj i Šibensko-kninskoj županiji. Ostalo je, osim Rijeke, ostalo isto. U Rijeci su građani očito htjeli promjene. Veseli me da imamo dobru šansu da pobijedimo u Puli. Emocije su podijeljene, pozitivne što se tiče grada Zagreba i županija. Žao mi je što je naša kandidatkinja završila na trećem mjestu u Rijeci. Imamo određeni broj vijećnika, vidjet ćemo što će donijeti budućnost. Nismo očekivali poraz u Sisku, no ljudi su očito htjeli promjene - rekao je Siniša Hajdaš Dončić.

Na kraju i sam svjestan lošeg raspoloženja u svom stožeru poručio je: 'Idemo sad u Tvornicu kod Tomislava Tomaševića da se malo oraspoložimo, ovdje smo svi neraspoloženi'.

To se itekako moglo vidjeti, bez da je i sam potvrdio.