Evo kako su povezani prvi vlak u Zagrebu, Aleksandar i NASA

Dobrodošli u vremeplov kroz 1. listopada! Danas vas vodimo na putovanje kroz najzanimljivije događaje koji su obilježili ovaj dan, kako u Hrvatskoj, tako i u svijetu.

Krenimo iz Hrvatske – 1862. godine Zagreb je doživio pravu revoluciju: stigao je prvi vlak! Pruga Zidani Most – Zagreb – Sisak povezala je naš glavni grad s europskim metropolama poput Beča, Graza i Trsta. Zamislite uzbuđenje tadašnjih Zagrepčana – odjednom su mogli putovati daleko brže nego ikad prije!

Na današnji dan rođeni su i neki od najvažnijih hrvatskih umova: Tadija Smičiklas (1843.), povjesničar i političar, te Milan Amruš (1848.), liječnik i političar. Ne smijemo zaboraviti ni Ambroza Haračića, genijalnog prirodoslovca i meteorologa čiji su podaci pretvorili Lošinj u poznato klimatsko lječilište, a koji je preminuo na današnji dan 1916.

Nažalost, 1. listopada 1991. godine zauvijek će ostati upisan crnim slovima u povijest Dubrovnika i Hrvatske. Tog jutra započela je srpsko-crnogorska agresija na Dubrovnik i okolna mjesta – herojska obrana grada tek je tada započela.

A što se događalo u svijetu? 331. pr. Kr. Aleksandar Veliki porazio je Perzijance u legendarnoj bitci kod Gaugamele – još jedan dokaz da povijest voli spektakl! Godine 1949. Mao Zedong proglasio je Narodnu Republiku Kinu, a 1958. NASA je službeno započela s radom, otvarajući vrata svemirskim avanturama.

Rođendani slavnih? Danas slavimo rođenje Julie Andrews, nezaboravne Mary Poppins, te Waltera Matthaua i predsjednika Jimmyja Cartera.

