Obavijesti

News

Komentari 0
NA DANAŠNJI DAN

Evo kako su povezani prvi vlak u Zagrebu, Aleksandar i NASA

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Evo kako su povezani prvi vlak u Zagrebu, Aleksandar i NASA
Foto: Hrvatska tehnička enciklopedija

Saznajte koje su povijesne prekretnice, rođenja i svjetski događaji obilježili 1. listopada – od prvog vlaka u Zagrebu do osnutka NASA-e!

Dobrodošli u vremeplov kroz 1. listopada! Danas vas vodimo na putovanje kroz najzanimljivije događaje koji su obilježili ovaj dan, kako u Hrvatskoj, tako i u svijetu.

Krenimo iz Hrvatske – 1862. godine Zagreb je doživio pravu revoluciju: stigao je prvi vlak! Pruga Zidani Most – Zagreb – Sisak povezala je naš glavni grad s europskim metropolama poput Beča, Graza i Trsta. Zamislite uzbuđenje tadašnjih Zagrepčana – odjednom su mogli putovati daleko brže nego ikad prije!

Na današnji dan rođeni su i neki od najvažnijih hrvatskih umova: Tadija Smičiklas (1843.), povjesničar i političar, te Milan Amruš (1848.), liječnik i političar. Ne smijemo zaboraviti ni Ambroza Haračića, genijalnog prirodoslovca i meteorologa čiji su podaci pretvorili Lošinj u poznato klimatsko lječilište, a koji je preminuo na današnji dan 1916.

Nažalost, 1. listopada 1991. godine zauvijek će ostati upisan crnim slovima u povijest Dubrovnika i Hrvatske. Tog jutra započela je srpsko-crnogorska agresija na Dubrovnik i okolna mjesta – herojska obrana grada tek je tada započela.

A što se događalo u svijetu? 331. pr. Kr. Aleksandar Veliki porazio je Perzijance u legendarnoj bitci kod Gaugamele – još jedan dokaz da povijest voli spektakl! Godine 1949. Mao Zedong proglasio je Narodnu Republiku Kinu, a 1958. NASA je službeno započela s radom, otvarajući vrata svemirskim avanturama.

Rođendani slavnih? Danas slavimo rođenje Julie Andrews, nezaboravne Mary Poppins, te Waltera Matthaua i predsjednika Jimmyja Cartera.
 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ribič na Dravi upecao jesetru od 35 kilograma: 'Borili smo se 40 minuta, skakala je po rijeci'
ULOV ŽIVOTA

Ribič na Dravi upecao jesetru od 35 kilograma: 'Borili smo se 40 minuta, skakala je po rijeci'

Dario Balog iz Golog Brda pecao je prošle subote na rijeci Dravi kraj otoka Križnica kad je naletjela 'zvijer'. Kolege su mu pomogle s izvlačenjem, a ribu je ubrzo vratio nazad u rijeku
STRAVA U ZAGREBU Dva Srbina u autu rezala skalpelom trećeg. Gušili su ga lancem. Spašen je
PODIGNUTA OPTUŽNICA

STRAVA U ZAGREBU Dva Srbina u autu rezala skalpelom trećeg. Gušili su ga lancem. Spašen je

Cijela drama se odvila zbog prevare oko kokaina vrijednog oko 60 tisuća eura. Jedan napadač je u bijegu, a drugi tvrdi da je žrtva sama htjela da ga zavežu lancem. Spasila ga je policija koja se našla u blizini
Stiže nam sibirska anticiklona: Najavili orkansku buru, kišu pa i snijeg. 'Temperature će pasti'
PRIPREMITE TOPLU ODJEĆU

Stiže nam sibirska anticiklona: Najavili orkansku buru, kišu pa i snijeg. 'Temperature će pasti'

Danas će u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu biti umjereno do pretežno oblačno, uz moguću kišu. U Dalmaciji će biti i sunca, a od sredine dana porast naoblake uz buru

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025