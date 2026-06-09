Evo kakva se letjelica srušila u Vrsaru, dvoje je ozlijeđenih

Nakon što su u Medulinu nedavno život izgubile četiri osobe u teškoj zrakoplovnoj nesreći, u utorak oko 8.35 došlo je do novog pada manjeg zrakoplova u Istri. Pri polijetanju na aerodromu u Vrsaru pao je žirokopter s dva muškarca.

Obojica su lakše ozlijeđeni, stoga je nesreća prošla bez velikih posljedica.

- Sve je dobro prošlo. Zaprimili smo dojavu o padu žirokoptera u Vrsaru, na sportskom aerodromu. Odmah smo aktivirali medicinsku službu, dva tima iz Poreča i helikoptersku službu. Ozlijeđene muške osobe bile su izvan letjelice, rekla je Tatjana Čemerikić za Jutarnji list.

Prema informacijama koje su ozlijeđeni dali hitnim službama, do pada je došlo pri polijetanju, s visine od oko dva metra.

- Samo su rekli da su polijetali i da su negdje s dva metra visine pali. Što se točno dogodilo nisu opisivali, nama je bilo najvažnije da ih zbrinemo i utvrdimo njihovo stanje. Jedna osoba imala je površinske ozljede podlaktice i potkoljenice, a druga otvorenu ranu glave, zatiljno, koju su naši liječnici zbrinuli na terenu. Postavljeno je pet šavova. Obojica su bila dobrog općeg stanja, potpuno orijentirana i bez znakova životne ugroženosti, dodala je Čemerikić.

Dodala je da se, prema imenima i prezimenima, najvjerojatnije radi o stranim državljanima, moguće Slovencima.

Ozlijeđeni nisu bili životno ugroženi, a s obzirom na to da su njihove ozljede bile lakše, zbrinuti su na samom mjestu događaja. Hitne službe su ostale na terenu koliko je bilo potrebno, a cijela je intervencija završila dobro. Na mjestu nesreće još su policijski službenici, a područje pada letjelice ograđeno je. Okolnosti nesreće bit će poznate nakon očevida.

Pad žirokoptera u Vrsaru dogodio se samo pet dana nakon tragičnog pada manjeg zrakoplova na području Campanoža, između Kaštijuna i Medulina, u blizini medulinskog sportskog aerodroma. U toj su nesreći poginule četiri osobe.

Zrakoplov je bio njemačkih registracijskih oznaka, a letio je iz Lienza u Austriji prema Medulinu. Riječ je bila o manjem zrakoplovu u kojem su bila četvorica stranih državljana. Na teren su tada izašle sve žurne službe, među njima policija, vatrogasci, timovi hitne medicinske pomoći i helikopterska hitna služba, no unesrećenima nije bilo pomoći. Istragu je preuzela Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. Uzrok pada zrakoplova trebao bi se utvrditi istragom.

Dvije zrakoplovne nesreće u Istri otvorile su pitanja sigurnosti letenja manjih letjelica i sportskog zrakoplovstva, osobito uoči ljetne sezone kada je promet na malim aerodromima pojačan.