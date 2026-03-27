Evo kakvo nas vrijeme čeka za vikend: U gorju će biti snijega i jakog vjetra, ali nešto blaže...

Riječ je o cikloni koja je brzonastajuća. Sa sjevera nam se spustio hladan i vlažan zrak. Hladan zrak je uzrokovao i veliku količinu snijega. Centar te ciklone išao je duž Jadrana i imao je jake gradijente koji su uzrokovali jak i olujan vjetar, ovako je o snažnoj cikloni koja je pogodila Hrvatsku govorio meteorolog Nove TV Darijo Brzoja. Nevrijeme je opustošilo kontinentalni dio Hrvatske, snijegom zatrpao Gorsku Hrvatsku, a za vikend nam stiže tek nešto blaže poboljšanje vremena. U subotu nas tako čeka pretežno oblačno vrijeme mjestimice s oborinom, većinom u prvom dijelu dana.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:57 Snijeg u lugarnici | Video: Čitatelj 24sata

- Ponajprije u Gorskoj Hrvatskoj snijeg uz stvaranje novog snježnog pokrivača. Najviše sunčanog vremena očekuje se u Istri. Puhat će umjeren, u središnjim i gorskim predjelima i vrlo jak sjeveroistočni i sjeverni vjetar, a na Jadranu i bura, ponegdje s olujnim udarima. Najniža temperatura zraka od 0 do 5, na Jadranu između 6 i 9 °C. Najviša uglavnom između 9 i 14, a u Gorskoj Hrvatskoj od 4 do 6 °C - prognozira DHMZ.

Izidor Pelajić, stručnjak iz DHMZ-a, za HRT je prognozirao detaljnije vrijeme za vikend po regijama.

- U subotu na istoku Hrvatske većinom oblačno, s mjestimičnom kišom osobito u prvom dijelu dana. U višem gorju past će još malo snijega. Puhat će umjeren i jak sjeverni vjetar s povremeno olujnim udarima. Temperatura oko 5 °C ujutro, a danju najviša do 10 °C.

- U središnjoj Hrvatskoj podjednako svježe, nekima i prohladno, premda će olujni udari sjevernog vjetra tijekom noći postajati sve rjeđi. No, zadržat će se vjetrovito sve do popodneva kada će biti i više sunčanih razdoblja. Pritom još ponegdje kiša, osobito do jutra, u gorju i snijeg, pa će neki kolnici biti skliski.

Foto: DHMZ





- U Gorskoj Hrvatskoj do jutra će nastati novi snježni pokrivač, osobito u Lici, a u Gorskom kotaru će se djelomično razvedriti. Snijeg će raznositi jak sjeveroistočnjak. Temperatura zraka ujutro oko -1 °C, a danju od 3 do 5 °C. Na sjevernom Jadranu djelomice sunčano i uglavnom suho. Puhat će jaka bura, osobito pod Velebitom i olujna, dok će manje vjetrovito i sunčanije biti u Istri. Najniža jutarnja temperatura zraka od 4 do 8 °C, a najviša dnevna između 9 i 14 °C.

Snježni kolaps u Korenici



U Dalmaciji promjenjivo oblačno, u prvom dijelu dana ponegdje još kiša, u višim predjelima unutrašnjosti i susnježica ili snijeg. Bura i tramontana umjereni i jaki, a more umjereno valovito i valovito. Temperatura zraka danju oko 12 °C, u unutrašnjosti i niža.

Na snazi su i dalje upozorenja za cijelu Hrvatsku | Foto: DHMZ





- Na krajnjem jugu Hrvatske mjestimice kiša, a s promjenjivom naoblakom više sunčanih razdoblja bit će poslijepodne. Vjetar većinom umjeren sjeverni, sjeverozapadni i bura. Temperatura zraka od 5 do 8 °C ujutro, a danju oko 12 °C."

Za razliku od subote, nedjelja bi ipak trebala donijeti nešto stabilnije vrijeme, ali i dalje uz sve prisutne padaline.