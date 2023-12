Evo kakvo nas vrijeme očekuje u srijedu u Hrvatskoj: Za pola države na snazi su upozorenja...

Djelomice sunčano uz porast naoblake, a poslijepodne je ponegdje moguće malo kiše, uglavnom na sjevernom Jadranu, javljaju u svojoj prognozi za srijedu iz DHMZ-a.

Odmah nastavljaju:

- U prvom dijelu dana mjestimice magla i niski oblaci, vjerojatniji u unutrašnjosti. Vjetar većinom slab, u gorskoj Hrvatskoj ponegdje umjeren jugozapadni. Na Jadranu će puhati slabo do umjereno jugo koje će navečer i u noći okrenuti na buru, podno Velebita lokalno i jaku. Najniža jutarnja temperatura od -5 do 0, na Jadranu uglavnom od 5 do 10, a najviša dnevna između 4 i 9 na kopnu te od 12 do 17 °C duž obale.

Foto: DHMZ

A za većinu Hrvatske za srijedu je upaljen i meteoalarm.

Osječka, zagrebačka i karlovačka regija su u 'žutom' zbog magle, a u 'žutom' je krajem dana i riječka regija, ali zbog udara vjetra.

Što se tiče Jadrana, za tri regije su izdana upozorenja...

Foto: DHMZ

Zapadna obala Istre, Kvarner i Kvarnerić su pod žutim upozorenjem zbog vjetra, dok je za područje velebitskog kanala iz istog razloga oglašen narančasti meteoalarm, koji označava da je vrijeme opasno...

