Evo kakvo nas vrijeme očekuje za Dan žena! Temperature i dalje do ugodnih 15 stupnjeva

Bit će umjereno do pretežno oblačno, mjestimice na obali i otocima, uz dulja sunčana razdoblja. I dalje nestabilno, ponegdje uz malo kiše, a u višim predjelima Gorskog kotara i Like i susnježice te snijega, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda za petak. Ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla. Vjetar na kopnu većinom slab, na Jadranu umjereno jugo u jačanju prema kraju dana, a ujutro još ponegdje bura, podno Velebita i jaka. Najviša dnevna temperatura od 9 do 14 stupnjeva Celzijusovih, u Gorskoj Hrvatskoj malo niža.

Foto: DHMZ

Tijekom oblačnog prvog dijela dana slaba kiša lokalno je moguća i u središnjoj Hrvatskoj. Popodne djelomično razvedravanje, ponegdje i kraća sunčana razdoblja. Jutro hladnije nego u četvrtak, moguć je i slab mraz, a dnevna temperatura od 9 do 11 °C, piše HRT.

U Dalmaciji će također biti sunčanijeg vremena, osobito duž obale, ali stabilnost vremena neće biti potpuna. Moguć lokalni razvoj pljuskova, a najviše u unutrašnjosti i na otocima. U drugom dijelu dana očekuje se jačanje juga i južnog vjetra. Temperature zraka kretat će se od 12 do 15 °C.

Na jugu Hrvatske očekuju se temperature oko 14 °C uz barem djelomično sunčano vrijeme. Rijetki pljuskovi mogući su, uglavnom u unutrašnjosti i na otocima. U noći i ujutro prevladavat će bura, dok će tijekom dana vjetar uglavnom biti slab do umjereni jugo.