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VREMENSKA PROGNOZA

Evo kakvo nas vrijeme očekuje za vikend: Stiže nova runda kiše i grmljavine, uz jake udare bure

Piše Antonela Šaponja,
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Evo kakvo nas vrijeme očekuje za vikend: Stiže nova runda kiše i grmljavine, uz jake udare bure
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Zagreb: Promjenljivo proljetno vrijeme, kiša i južina, sunčana razdoblja očekuju se popodne | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Promjena vremena najizglednija je u drugom dijelu nedjelje i tijekom ponedjeljka

Sunčano i vrlo toplo vrijeme obilježit će subotu diljem Hrvatske, dok bi početkom novog tjedna na kopno mogla stići promjena vremena uz kišu i grmljavinske pljuskove, prognozira Državni hidrometeorološki zavod.

Petak će biti djelomice sunčan, a na Jadranu i pretežno vedar. Puhat će slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Na obali će prevladavati umjerena, mjestimice i jaka bura, osobito podno Velebita gdje su mogući olujni udari. Poslijepodne će na sjevernom Jadranu bura postupno okretati na sjeverozapadnjak.

Foto: DHMZ

Jutarnje temperature zraka kretat će se od 9 do 13 stupnjeva u unutrašnjosti te od 15 do 19 na Jadranu. Najviša dnevna temperatura uglavnom će biti između 19 i 24 stupnja, dok će na obali i otocima dosezati od 25 do 29 stupnjeva Celzijevih.

Tijekom vikenda očekuje se nastavak stabilnog vremena. Bit će djelomice, a na Jadranu i pretežno sunčano te vrlo toplo. Vjetar će u unutrašnjosti biti slab do umjeren jugozapadni, dok će na istoku zemlje u subotu puhati sjeverozapadnjak. Na Jadranu će u subotu prevladavati umjeren sjeverozapadni vjetar, a od nedjelje će zapuhati jugozapadnjak i jugo. U ponedjeljak bi na krajnjem jugu moglo biti i jakog juga.

Foto: DHMZ

Promjena vremena najizglednija je u drugom dijelu nedjelje i tijekom ponedjeljka. Na kopnu se očekuje više oblaka, a lokalno su mogući kiša i pljuskovi s grmljavinom. Uz to će u ponedjeljak zapuhati sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a dnevna temperatura zraka u unutrašnjosti bit će u padu.

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