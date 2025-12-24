Evo kakvo vrijeme nas čeka na Božić i gdje će sve biti snijega!

Božić će u većem dijelu zemlje proteći u znaku nestabilnog i hladnijeg vremena. U unutrašnjosti će prevladavati oblačno, povremeno s kišom i susnježicom, a u višim predjelima i snijegom. Na Jadranu promjenjivo oblačno, ujutro će mjestimice, ponajprije na otocima, pasti malo kiše, dok se poslijepodne očekuje više sunčanih razdoblja, osobito u Dalmaciji, prognoziraju meteorolozi Državnog hidrometeorološkog zavoda.

Vjetar će u kopnenim krajevima biti slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku mjestimice i jak istočni. Uz obalu će puhati umjerena do jaka bura, s olujnim udarima, a podno Velebita lokalno i orkanskim. Temperature u unutrašnjosti uglavnom će se kretati između -1 i 4 °C, dok će na Jadranu jutarnje vrijednosti biti od 6 do 11 °C, a najviša dnevna temperatura od 10 do 15 °C.

U petak u unutrašnjosti i dalje pretežno oblačno, no oborine će slabjeti. U Gorskoj Hrvatskoj još je ujutro moguće malo snijega, dok se poslijepodne očekuje postupno kidanje naoblake. Vikend donosi osjetno stabilnije vrijeme - u većini krajeva pretežno sunčano, a u subotu ujutro u unutrašnjosti lokalno je moguća magla.

Zagreb: Zimska idila na Sljemenu | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Na Jadranu će tijekom vikenda prevladavati sunčano, ali uz buru. Puhat će umjerena do jaka bura s olujnim, a u nedjelju mjestimice i orkanskim udarima, osobito podno Velebita. U subotu će bura prolazno oslabjeti i prema otvorenom moru okrenuti na sjeverozapadnjak. Dnevne temperature neće se bitnije mijenjati, dok će jutra biti sve hladnija.