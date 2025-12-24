Obavijesti

News

Komentari 0
HLADNO, HLADNO

Evo kakvo vrijeme nas čeka na Božić i gdje će sve biti snijega!

Piše Antonela Šaponja,
Čitanje članka: 2 min
Evo kakvo vrijeme nas čeka na Božić i gdje će sve biti snijega!
41
Zagreb: Zimska idila na Sljemenu | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Badnjak donosi oblačno i vjetrovito vrijeme, uz kišu i susnježicu u unutrašnjosti te jaku, mjestimice i olujnu buru na Jadranu, dok će vikend biti sunčaniji, ali hladniji

Božić će u većem dijelu zemlje proteći u znaku nestabilnog i hladnijeg vremena. U unutrašnjosti će prevladavati oblačno, povremeno s kišom i susnježicom, a u višim predjelima i snijegom. Na Jadranu promjenjivo oblačno, ujutro će mjestimice, ponajprije na otocima, pasti malo kiše, dok se poslijepodne očekuje više sunčanih razdoblja, osobito u Dalmaciji, prognoziraju meteorolozi Državnog hidrometeorološkog zavoda.

POGLEDAJTE GALERIJU:

14
Foto: HAK

Vjetar će u kopnenim krajevima biti slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku mjestimice i jak istočni. Uz obalu će puhati umjerena do jaka bura, s olujnim udarima, a podno Velebita lokalno i orkanskim. Temperature u unutrašnjosti uglavnom će se kretati između -1 i 4 °C, dok će na Jadranu jutarnje vrijednosti biti od 6 do 11 °C, a najviša dnevna temperatura od 10 do 15 °C.

NA CESTI FOTO Snijeg stvorio probleme diljem Lijepe naše. Posebni uvjeti za vozače na cestama
FOTO Snijeg stvorio probleme diljem Lijepe naše. Posebni uvjeti za vozače na cestama

U petak u unutrašnjosti i dalje pretežno oblačno, no oborine će slabjeti. U Gorskoj Hrvatskoj još je ujutro moguće malo snijega, dok se poslijepodne očekuje postupno kidanje naoblake. Vikend donosi osjetno stabilnije vrijeme - u većini krajeva pretežno sunčano, a u subotu ujutro u unutrašnjosti lokalno je moguća magla.

Zagreb: Zimska idila na Sljemenu
Zagreb: Zimska idila na Sljemenu | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Na Jadranu će tijekom vikenda prevladavati sunčano, ali uz buru. Puhat će umjerena do jaka bura s olujnim, a u nedjelju mjestimice i orkanskim udarima, osobito podno Velebita. U subotu će bura prolazno oslabjeti i prema otvorenom moru okrenuti na sjeverozapadnjak. Dnevne temperature neće se bitnije mijenjati, dok će jutra biti sve hladnija.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO HDZ-ova načelnica u općini u kojoj više nema za božićnice ima aute, gliser, ušteđevinu...
IMOVINSKA KARTICA

FOTO HDZ-ova načelnica u općini u kojoj više nema za božićnice ima aute, gliser, ušteđevinu...

Prema posljednjim podacima iz imovinske kartice, Haleuš ima plaću veću od 3100 eura mjesečno. Njezin suprug ostvaruje nešto više od 680 eura mjesečnih prihoda od imovine i imovinskih prava
Briše se Udruga bojovnika HOS-a: Sporan je bio službeni pečat
KONAČNA ODLUKA

Briše se Udruga bojovnika HOS-a: Sporan je bio službeni pečat

Posebno je sporna odredba iz Statuta prema kojoj je poklič “Za dom spremni” sastavni dio službenog pečata udruge. Gradski ured je zahtijevao da se ta odredba izbriše
Clintonov stožer: Koga štitite?! Objavite sve o pedofilu Epsteinu
PEDOFILSKI SKANDAL

Clintonov stožer: Koga štitite?! Objavite sve o pedofilu Epsteinu

"Zakon o transparentnosti Epsteinovih dosjea nameće jasnu zakonsku obvezu Ministarstvu pravosuđa SAD-a da objavi potpunu i cjelovitu evidenciju koju javnost zahtijeva i zaslužuje"

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025