PREVRTLJIVO PROLJEĆE

Evo kakvo nas vrijeme čeka u utorak: Žuto upozorenje na snazi je za većinu Hrvatske...

Split: Sunčano poslijepodne na Splitskoj rivi | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Nakon sunčanog jutra u dijelovima Hrvatske slijedi promjena vremena, a prema kraju tjedna temperature će ponovno rasti

Hrvatsku u utorak očekuje promjenjivo proljetno vrijeme uz izmjene sunca, oblaka i lokalnih pljuskova. Prema prognozi DHMZ-a, tijekom poslijepodneva na kopnu se očekuju kiša i grmljavina, a u unutrašnjosti Istre i Dalmacije moguće su i izraženije oborine. Jutro će ponegdje uz rijeke i po kotlinama donijeti kratkotrajnu maglu, dok će veći dio dana prevladavati djelomice sunčano vrijeme. Na kopnu će vjetar uglavnom biti slab, dok će na Jadranu puhati umjeren sjeverozapadnjak, na udare mjestimice i jak. Navečer će na sjevernom dijelu obale zapuhati i bura.

Foto: DHMZ

Najniža jutarnja temperatura bit će između 4 i 9 stupnjeva, na moru od 9 do 13 °C, dok će dnevne vrijednosti rasti do ugodnih 19 do 24 stupnja.

Meteorolog DHMZ-a Izidor Pelajić za HRT je najavio da će se tijekom dana vrijeme dodatno destabilizirati, osobito u unutrašnjosti.

- U Dalmaciji će biti djelomice sunčano, ali nestabilno. Lokalni pljuskovi sredinom dana uglavnom prema unutrašnjosti mogu biti i izraženiji - rekao je Pelajić.

Na krajnjem jugu Hrvatske nakon sunčanijeg jutra očekuje se jače naoblačenje te povremeni pljuskovi s grmljavinom. Uz jačanje sjeverozapadnjaka more će biti sve valovitije.

Slično vrijeme očekuje i ostatak zemlje. U središnjoj Hrvatskoj jutro će biti većinom mirno i sunčano, ali će poslijepodne donijeti lokalne pljuskove, ponegdje i izraženije. U Slavoniji i Baranji očekuje se manje nestabilnosti, uz tek rijetke pljuskove i grmljavinu uglavnom na zapadu.

Za većinu zemlje, osim Istre i priobalja izdan je i žuti metoalarm.

Foto: DHMZ

Na sjevernom Jadranu more će prijepodne biti gotovo mirno, a ponegdje je moguća i magla. Tijekom dana zapuhat će jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, dok se navečer očekuje bura.

Prognoza za ostatak tjedna ipak donosi bolje vijesti. Prema Pelajićevim riječima, vrijeme će do vikenda biti stabilnije i toplije.

- Na kopnu će biti barem djelomice sunčano, uz poneki proljetni popodnevni pljusak, ponajviše u Gorskoj Hrvatskoj. Temperatura će postupno rasti - rekao je meteorolog.

Na Jadranu će prevladavati sunčanije vrijeme, a dani će prema vikendu postajati sve topliji. Bura će postupno zamijeniti sjeverozapadnjak, no većinom će ostati umjerena.

