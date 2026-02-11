Evo kakvu kaznu tužiteljstvo traži za časnu koja je izmislila napad migranta u Zagrebu

Tužiteljstvo traži 10 mjeseci zatvora uvjetno na tri godine za časnu sestru (35) koja je lažno prijavila napad. Istraga je pokazala da si je ozljede nožem nanijela sama, a napad izmislila kako bi otišla na bolovanje zbog problema u samostanu, prenosi Index.

Naime, prema optužnici Općinskog kaznenog državnog odvjetništva u Zagrebu, sestra je doista zadobila ubodnu ranu u trbuh, ali je sama nanijela ozljedu u svom domu nožem koji je prethodnog dana kupila u trgovini u Importanne Galleriji.

Sve je počelo 28. studenoga 2025. kada je liječnik iz bolnice nazvao policiju i rekao da su na kirurgiji primili ženu s ubodnim ranama koja tvrdi da ju je netko napao na ulici oko 13.30. Sestra je policiji opisala napadača i mjesto na kojem se to navodno dogodilo, Ulicu Doline. Policajci su odmah izašli na teren i pregledali videonadzor te tragove na mjestu koje je navela. Niti su našli bilo kakvu krv na cesti, niti su kamere u vremenu koje je navela uhvatile njezino kretanje, piše Jutarnji.

Policajci su potom otišli u njenu kuću jer je rekla da je otišla doma da bi sprala krv. No tamo su našli tragove brisotina krvi i tu se nastavio očevid. U smeću kraj kuće su našli krvavu bijelu majicu, mokri WC papir sa zgužvanim klupkom smeđih dlaka, crne čarape, britvicu i plastični omot te nož.

Kriminalisti su zatim pregledali videomaterijale i račune od prethodnog dana, 27. studenoga. Na snimkama nadzornih kamera jasno se vidi kako časna u 14:47 ulazi u trgovinu u Importanne Galleriji i kupuje kuhinjski nož, koji plaća i sprema u bijelu torbu. Taj isti nož kasnije je pronađen u crnoj vrećici pokraj kontejnera za otpad kod njezina doma, s tragovima krvi i sitnim dlačicama. Našli su i podatke taksi vožnji od dana 'napada' i sva su joj saznanja i predočili.

Psihijatrijska obrada u Klinici za psihijatriju nije ukazala na ozbiljnije psihičke poremećaje ili psihotično doživljavanje, iako je vještak utvrdio da joj je sposobnost uvida i upravljanja vlastitim postupcima bila djelomično smanjena, no ne značajno. Na temelju svega, tužiteljstvo je predložilo da sud časnu sestru kazni uvjetnom zatvorskom kaznom uz trogodišnji rok provjeravanja i novčanu obvezu za troškove postupka.