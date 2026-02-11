Obavijesti

LAŽNA PRIJAVA

Evo kakvu kaznu tužiteljstvo traži za časnu koja je izmislila napad migranta u Zagrebu

Evo kakvu kaznu tužiteljstvo traži za časnu koja je izmislila napad migranta u Zagrebu
Časna sestra lažno prijavila napad i sama se izbola, sada joj prijeti 10 mjeseci zatvora! Detalji istrage ostavljaju bez daha

Tužiteljstvo traži 10 mjeseci zatvora uvjetno na tri godine za časnu sestru (35) koja je lažno prijavila napad. Istraga je pokazala da si je ozljede nožem nanijela sama, a napad izmislila kako bi otišla na bolovanje zbog problema u samostanu, prenosi Index.

Naime, prema optužnici Općinskog kaznenog državnog odvjetništva u Zagrebu, sestra je doista zadobila ubodnu ranu u trbuh, ali je sama nanijela ozljedu u svom domu nožem koji je prethodnog dana kupila u trgovini u Importanne Galleriji.

Sve je počelo 28. studenoga 2025. kada je liječnik iz bolnice nazvao policiju i rekao da su na kirurgiji primili ženu s ubodnim ranama koja tvrdi da ju je netko napao na ulici oko 13.30. Sestra je policiji opisala napadača i mjesto na kojem se to navodno dogodilo, Ulicu Doline. Policajci su odmah izašli na teren i pregledali videonadzor te tragove na mjestu koje je navela. Niti su našli bilo kakvu krv na cesti, niti su kamere u vremenu koje je navela uhvatile njezino kretanje, piše Jutarnji.

Policajci su potom otišli u njenu kuću jer je rekla da je otišla doma da bi sprala krv. No tamo su našli tragove brisotina krvi i tu se nastavio očevid. U smeću kraj kuće su našli krvavu bijelu majicu, mokri WC papir sa zgužvanim klupkom smeđih dlaka, crne čarape, britvicu i plastični omot te nož.

Kriminalisti su zatim pregledali videomaterijale i račune od prethodnog dana, 27. studenoga. Na snimkama nadzornih kamera jasno se vidi kako časna u 14:47 ulazi u trgovinu u Importanne Galleriji i kupuje kuhinjski nož, koji plaća i sprema u bijelu torbu. Taj isti nož kasnije je pronađen u crnoj vrećici pokraj kontejnera za otpad kod njezina doma, s tragovima krvi i sitnim dlačicama. Našli su i podatke taksi vožnji od dana 'napada' i sva su joj saznanja i predočili. 

Psihijatrijska obrada u Klinici za psihijatriju nije ukazala na ozbiljnije psihičke poremećaje ili psihotično doživljavanje, iako je vještak utvrdio da joj je sposobnost uvida i upravljanja vlastitim postupcima bila djelomično smanjena, no ne značajno. Na temelju svega, tužiteljstvo je predložilo da sud časnu sestru kazni uvjetnom zatvorskom kaznom uz trogodišnji rok provjeravanja i novčanu obvezu za troškove postupka.

