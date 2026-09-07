Evo koja djeca su najviše uključena u online nasilje

Gotovo svako četvrto dijete iz jednoroditeljskih obitelji, njih 22,6 posto, bilo je istodobno žrtva i počinitelj elektroničkog nasilja, pokazalo je istraživanje „deSHAME 3“ Centra za sigurniji internet i zagrebačkog Pravnog fakulteta provedeno među 1727 učenika viših razreda osnovnih škola.

Istraživanje pokazuje da su izazovi povezani s digitalnim okruženjem izraženiji među djecom o kojoj brine jedan roditelj ili skrbnik, priopćili su organizatori.

Više od osam sati dnevno na internetu provodi 10,3 posto djece iz jednoroditeljskih obitelji, u usporedbi sa 6,8 posto djece iz dvoroditeljskih obitelji.

Djeca iz obje skupine svoj prvi profil na društvenim mrežama u prosjeku otvaraju već s deset godina, iako je dobna granica za otvaranje profila na većini društvenih mreža 13 godina.

Roditelji iz jednoroditeljskih i dvoroditeljskih obitelji, prema rezultatima istraživanja, podjednako se uključuju u praćenje i usmjeravanje djece u digitalnom okruženju.

Razlika se, međutim, vidi u doživljaju roditeljske podrške. Da im roditelj u potpunosti pruža podršku navodi 59,3 posto djece iz jednoroditeljskih obitelji, prema 66,9 posto djece iz dvoroditeljskih obitelji.

Autori istraživanja ističu da to ne mora značiti manji roditeljski angažman, nego može upućivati na nedostatak vremena, resursa i podrške izvan obitelji.

Voditelj Centra za sigurniji internet Tomislav Ramljak upozorio je da djeca vrlo rano ulaze u digitalni svijet te da ih je od najranije dobi važno učiti sigurnom i odgovornom ponašanju na internetu.

Posebno je, kaže, važna podrška roditeljima pri postavljanju granica, razgovoru s djecom o online rizicima i razvijanju zdravih digitalnih navika.

Rezultati istraživanja bili su povod za radionice za djecu i roditelje koje su organizirali Centar za sigurniji internet i „Narančasta ribica“, Studenčeva platforma podrške jednoroditeljskim obiteljima.

Roditelji su sudjelovali na radionici o sigurnosti u digitalnom okruženju, dok su djeca, ovisno o dobi, učila o odgovornom ponašanju na internetu i ravnoteži između vremena provedenog online i offline.