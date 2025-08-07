Evo koliko se trošilo za lokalne izbore: Tomašević je uvjerljivo prvi, a Kerum potrošio 7300 €

Državno izborno povjerenstvo (DIP) objavilo je podatke o potrošnji kandidata na lokalnim izborima. Dnevnik Nove Tv objavio je podatke za Zagreb, Split, Rijeku te Osijek.

Tomislav Tomašević, za drugi je mandat u Zagrebu, potrošio najviše od svojih protukandidata, 126.792 eura. Njegova protukandidatkinja iz drugog kruga Marija Selak Raspudić potrošila je dvostruko manje, odnosno 67.200 tisuća eura.

Foto: Nova Tv

HDZ-ov kandidat Mislav Herman potrošio je 105.730, gotovo duplo više od planiranog. Pavle Kalinić je potrošio samo 1000 eura, a Davor Bernardić čak 105.000 eura.

Za razliku od Zagreba, u Splitu se trošilo nešto manje. Pobjednik izbora Tomislav Šuta potrošio je 76.243 eura, a prijavio primitke od 57.355 eura. Bivši gradonačelnik Ivica Puljak na promociju je potrošio 63.607 eura, a u tom rangu kreću mu se i primici.

Foto: Nova Tv

Zanimljivo je kako je Željko Kerum prijavio primitke od 654 eura, dok je potrošio 7375 eura.

Iva Rinčić, koja je pobijedila na izborima u Rijeci, potrošila je skoro 70.000 eura, iako je prijavila primitke od 56.237 eura. Marko Filipović, unatoč tome što je bio bez stranke, prijavio je primitke od 26.800 eura, a na kraju potrošio 75.800 eura, najviše od svih kandidata.

Osječki gradonačelnik Ivan Radić na promidžbu je potrošio 62.800 eura. Bivšeg ministra Šimu Erlića utrka za zadarsku fotelju stajala je gotovo 76.000 eura. Peđa Grbin, bivši čelnik SDP-a, u borbi za Pulu potrošio je 67.000 eura.