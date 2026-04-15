Evo što je s psićem Maxom koji je u tragediji u V. Gorici izgubio obitelj: 'Ta tuga i zbunjenost...'

Pas Max koji je u tragediji u Velikoj Gorici izgubio obitelj stigao je na privremeni smještaj koji će mu najvjerojatnije postati i novi dom, kažu iz Skloništa za životinje Velika Gorica. Novi dom pronašao je kod obitelji koju poznaje dugi niz godina.

- S obzirom na sve proživljeno najbitnije nam je bilo da ode iz skloništa čim prije i to kod ljudi koje pozna kako bi mu smanjili količinu stresa i tuge maksimalno - navode na društvenim mrežama.

Sklonište je zahvalilo svima koji su dijelili njegovu priču, brinuli se, raspitivali te nudili privremeni i trajni smještaj.

- On je sad na sigurnom, a mi ćemo biti podrška u životu njemu i njegovim ljudima zauvijek - dodaju.

Nakon strašne tragedije u nedjelju prijepodne u kojoj je žena (52) tupim predmetom do smrti zatukla maloljetnu članicu svoje obitelji, a potom počinila samoubojstvo, Sklonište za životinje Velike Gorice uputilo je apel za pomoć u zbrinjavanju njihovog psa.

- Strašna tragedija se danas dogodila u našem gradu. Nažalost, mi kao sklonište smo u nju bili uključeni odmah jer je jedna mala nevina dušica ostala bez života kakav je do jutros poznavala. Na poziv policije došli smo preuzeti malog Maxa koji je ostao bez svoje obitelji.

Ta tuga, zbunjenost, pogled pun nade i pitanja kada ćemo ga vratiti kući slomili su nam srca na tisuću dijelova. Ne razumije, siroče, što se dogodilo i zašto on sad mora biti u boksu, sam bez svojih voljenih. Devet godina je bio voljeni, kućni pas. I sada ovaj šok - objavili su tada na svojim društvenim mrežama.