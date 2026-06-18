Evo što je Vrhovni sud odlučio o 'švicarcima': 'Za građane nema povrata preplaćene glavnice...'

Vrhovni sud je oko slučaja švicarac odlučio da potrošač koji je konvertirao CHF kredit nema pravo na povrat glavnice preplata iz ništetnih odredbi, ali mu priznaje pravo na zatezne kamate na te preplate do dana konverzije i to za razdoblje od sklapanja temeljnog ugovora o kreditu do dana prestanka obveze izvršenom konverzijom, odnosno do 30. rujna 2015. godine, piše Ilko Ćimić za Index.

Te zatezne kamate pripadaju u punom iznosu i ne umanjuju se za iznos preplate utvrđene u konverziji. Kako doznaje Ćimić, odluka je donesena u proširenom vijeću Vrhovnog suda, a pratila su je tri izdvojena mišljenja sudaca koji se nisu složili sa zaključkom većine.

- Većina članova vijeća je stajališta da korisnici kredita koji su konvertirali kredit iz CHF u EUR nemaju pravo na naknadu s osnove ništetnosti ugovornih odredbi osnovnog kredita o promjenjivoj kamatnoj stopi i valutnoj klauzuli, već samo na isplatu zatezne kamate na pojedinačno preplaćene novčane iznose od sklapanja ugovora do konverzije - stoji u presudi.

Odluka se smatra povoljnom za banke jer ih oslobađa mogućnosti isplate pune preplaćene glavnice. Banke će se suočiti samo s troškom zateznih kamata, koji može biti značajan, ali je višestruko manji od iznosa koji bi morali isplatiti da je sud odlučio u korist punog obeštećenja korisnika kredita.