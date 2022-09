Evo što nas čeka u posljednjim danima ljeta: Kiša u cijeloj zemlji, i dalje osjetno hladnije

Posljednji dani ljeta čini se da neće proći bez kiše, a na kopnu se ne može mogućnost padalina isključiti ni idućih dana, premda se očekuje da će prostorno biti vrlo rijetka i kratkotrajna, prognozira HRT.

Razmjerno hladna, u unutrašnjosti mjestimice i maglovita jutra podsjetit će na to da se približava jesen, a i dnevna temperatura zraka bit će osjetno niža od uobičajene za kraj ljeta. Malo će zatopliti tek potkraj tjedna, odnosno u prvim danima kalendarske jeseni. Na Jadranu će puhati povremeno slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, češće bura, u srijedu i četvrtak ponegdje i jaka.

U ponedjeljak ujutro na istoku Hrvatske bit će oblačno s kišom. Popodne će se naoblaka djelomice raskinuti, no ipak neće biti posve stabilno. Jutarnja temperatura iznosit će oko 9 °C, a dnevna oko 16 °C. I u središnjoj Hrvatskoj prvi dio dana oblačnije, mjestimice s malo kiše, no nažalost, novih 15 do 30 litara moglo bi pasti na poplavljenom području. Sredinom dana slijedi djelomično kidanje naoblake, ali i dalje na sjeveru treba očekivati pokoju kap kiše poslijepodne. Jutro toplije od nedjeljnog, a dnevna temperatura zraka 16, 17 °C.

U gorju i na sjevernom Jadranu također oblačnije u prvom dijelu dana, mjestimice i s kišom, češćom u gorju, dok bi ponegdje duž obale mogla izostati. Popodne pretežno sunčano. Umjeren do jak jugozapadni vjetar prijepodne će okretati na buru. U Dalmaciju kiša stiže popodne s naoblačenjem sa sjevera. Češće će padati u unutrašnjosti, a na obali te osobito otocima mogla bi čak izostati. Prijepodne će puhati slabo do umjereno jugo, popodne bura, prolazno i jaka.

Na jugu Hrvatske veći dio dana pretežno sunčano, a tek prema večeri uz više oblaka postoji mogućnost za malo kiše. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, navečer u okretanju na buru. Dnevna temperatura od 21 do 23 °C.

U nastavku tjedna ipak stabilnije

Idućih dana na kopnu očekuje se djelomice sunčano vrijeme, a prolazno s više oblaka malo kiše i dalje je moguće u središnjoj i istočnoj Hrvatskoj. U uvjetima vedrine i bez vjetra mjestimice će ujutro nastati i magla, a u gorju može biti i slabog mraza. Temperatura će biti niža od prosječne za kraj ljeta, osobito jutarnja.

Na Jadranu sunčanije i stabilnije nego na kopnu, a u srijedu mjestimice s više oblaka. Slaba do umjerena bura, u srijedu će prolazno pojačati, a u Dalmaciji povremeno okretati na sjeverozapadni vjetar. Temperatura zraka niža od uobičajene, primjerenija sredini listopada, nego rujna, piše HRT.

