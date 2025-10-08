Evo što su pacijenti pisali o Berošu: 'Napisao je tri rečenice, dvije pogrešne...Prvo je čovjek'

Bivši ministar zdravstva Vili Beroš ponovno se vraća na posao neurokirurga u KBC Sestre milosrdnice. Povjerenstvo bolnice nakon razgovora s kandidatima izabralo je upravo njega za radno mjesto specijalista neurokirurgije u punom radnom vremenu. Bolnica je potvrdila odluku, a u odgovoru koji potpisuje zamjenik ravnatelja Neven Tučkar navodi se da “KBC Sestre milosrdnice neće davati zasebne izjave na navedenu temu”.

Podsjetimo, protiv Vilija Beroša podignuta je optužnica u aferi Mikroskop zbog sumnje da je primio mito od 75.000 eura. Iako je imao mogućnost aktivirati saborski mandat i osigurati si lakši posao i bolju plaću, Beroš se odlučio vratiti na svoje staro radno mjesto i ponovno operirati. Natječaj za to radno mjesto izazvao je brojne polemike i zastoje. Ravnatelj Davor Vagić čak se povukao iz postupka, a Ministarstvo uprave poručilo je da je sve provedeno u skladu sa zakonom.

Beroš je počeo političku karijeru kao državni tajnik još 2018. godine, a evo što su o njemu pisali pacijenti u godini prije toga na portalu Najdoktor.com, gdje se mogu pronaći brojna svjedočanstva Beroševih pacijenata.

Jedna pacijentica zahvalila mu je na “uloženom trudu i volji da pomogne ozdraviti, na riječima ohrabrenja i uspješno provedenoj operaciji”. Drugi korisnik opisuje ga kao “doktora koji je prvo čovjek, strpljiv i duhovit – doktor za 10+”.

U jednoj recenziji pacijent piše da je Beroš “vrlo profesionalan, a ipak topao liječnik”, ali napominje da “nema vremena za duže razgovore pa treba sam postavljati pitanja”.

No bilo je i nezadovoljnih.

- Bio sam na jednom pregleda kod dr. Beroša, nažalost, nisam bio zadovoljan njegovim pristupom i radom. Liječnik me nije do kraja saslušao, nije dopustio postavljanje pitanja, jednom riječju mogu reći da je bio površan. U njegovoj ordinaciji osjećao sam se kao da on za svakog pacijenta ima određeni broj minuta koji ne smije prekoračiti. Cijelo vrijeme gledao je u računalo i nije skidao pogled s njega. Na papir je napisao tri rečenice od koje su dvije bile pogrešne. Iz ordinacije sam izašao s više pitanja nego što sam ušao, a svi odgovori koji su djelomično dati na moja pitanja bili su previše stručno objašnjeni zbog čega ih nisam u potpunosti razumio. Dr. Beroš nije moja preporuka - napisao je.

