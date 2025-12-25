Obavijesti

OBJAVILI DETALJE INTERVENCIJA

Evo što su zagrebački vatrogasci radili za Badnjak i Božić...

Piše Luka Safundžić,
Čitanje članka: < 1 min
2
ILUSTRACIJA | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Požari, prometne nesreće i tehničke intervencije obilježili blagdane u Zagrebu....

Tijekom Badnjaka i Božića zagrebački vatrogasci imali su niz intervencija, o čemu je izvijestila Vatrogasna postrojba Zagreb. U tom razdoblju zabilježeno je ukupno pet požara. Gasili su zapaljenu reklamu, kotlovnicu i elektro ormarić, intervenirali zbog manjeg požara u stanu te ugasili požar adventskog vijenca.

Osim toga, vatrogasci su pet puta uklanjali stabla, dok su čak dvadeset intervencija imali zbog stabala koja su pala ili prijetila sigurnosti na prometnicama.

Zabilježene su i dvije prometne nesreće. U Sesvetama su u sudaru ozlijeđene tri osobe koje su same izašle iz vozila. U središtu grada osobni automobil naletio je na pješaka, koji je potom pao pod drugo vozilo. 

Foto: JVP Zagreb

Kako su naveli vatrogasci, Hitna medicinska pomoć već je bila preuzela brigu o ozlijeđenoj osobi prije njihova dolaska. U blizini se dogodila još jedna prometna nesreća s više ozlijeđenih, no dodatna intervencija vatrogasaca nije bila potrebna.

Također su imali tri ispumpavanja vode, jednom su zatvarali dovod vode, osiguravali su dva događaja te su u jednom slučaju otvarali vrata.

Među zahtjevnijim intervencijama ističe se spašavanje osobe koja je tijekom radova ostala zatrpana zemljom, a koju su vatrogasci uspješno izvukli.

