Evo što sve Milanović traži od Sabora: Ovo su njegove točke

Predsjednik Republike Zoran Milanović uputio je predsjedniku Hrvatskog sabora Gordanu Jandrokoviću zahtjev za izvanredno zasjedanje Sabora zbog ilegalno odloženog otpada u Gospiću, priopćio je u utorak Ured predsjednika.

Milanović predlaže da se u dnevni red uvede zaključak kojim bi Sabor obvezao Vladu na hitan početak trajne sanacije odlagališta te na stalni nadzor onečišćenja podzemnih voda i okoliša. Vlada bi o poduzetim mjerama i nalazima trebala izvijestiti Sabor u roku od 15 dana, a potom podnositi izvješća svakih 30 dana.

Predsjednik također traži da Vlada u roku od tri dana primi predstavnike građana i građanskih inicijativa te ih izvijesti o stanju i planiranim mjerama.

Milanović također predlaže da se Vladu obveže da odmah, a najkasnije u roku od 15 dana, imenuje glavnog državnog inspektora Državnog inspektorata.

Predlaže i da Državni inspektorat odmah započne nadzor svih odlagališta otpada u Hrvatskoj za koja postoje opravdane sumnje da sadrže opasan ili nezakonito odložen otpad. O rezultatima nadzora Inspektorat bi Hrvatskom saboru trebao podnijeti izvješće u roku od tri mjeseca.

U obrazloženju zahtjeva Milanović se poziva na nalaz vještačenja Geotehničkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prema kojem je na lokaciji u Bilajskoj 50 u Gospiću utvrđen lokalni utjecaj na kvalitetu podzemnih voda te vrlo vjerojatna migracija PFAS spojeva iz odlagališta u podzemni vodonosnik.

"Vještačenjem je, dakle, utvrđeno da ilegalno odlaganje otpada na toj lokaciji uzrokuje stvarni lokalni utjecaj na podzemne vode", navodi Milanović, ističući da zbog svojstava PFAS spojeva smatra kako je već nastupila trajna šteta za okoliš i zdravlje ljudi.