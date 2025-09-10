Obavijesti

PRISTIGLO SEDAM PONUDA

Evo tko će obnoviti Kino Europa! Tomašević: 'Zahvat je složen, a presudno je za kulturni život'

Evo tko će obnoviti Kino Europa! Tomašević: 'Zahvat je složen, a presudno je za kulturni život'
storyeditor/2025-02-11/PXL_110225_128120439.jpg | Foto: Sandra Šimunović/PIXSELL

Vrijednost odabrane ponude je 11.066.607,09 eura s PDV-om, od čega je 6 milijuna eura osigurano iz EU fondova kroz program Konkurentnost i kohezija

Nakon provedene javne nabave, tvrtka ING-GRAD d.d. izvodit će radove na obnovi i opremanju Kina Europa. Na natječaj je pristiglo sedam ponuda, od kojih je šest bilo valjanih, a ponuda ING-GRAD-a ocijenjena je kao ekonomski najpovoljnija.

Vrijednost odabrane ponude je 11.066.607,09 eura s PDV-om, od čega je 6 milijuna eura osigurano iz EU fondova kroz program Konkurentnost i kohezija, a druga polovica putem zajma Europske investicijske banke i iz gradskog proračuna.

Istekom roka žalbe, odluka je definitivna te slijedi sklapanje ugovora i početak radova ove jeseni.

Foto: Grad Zagreb

- Riječ je o složenom zahvatu jer se radi o cjelovitoj obnovi pojedinačno zaštićenog kulturnog dobra u samom središtu Zagreba. Kino Europa je ključno mjesto hrvatske nezavisne kinematografije i od presudne je važnosti za kulturni život grada, zbog čega je iznimno važno da uređenje i opremanje budu izvedeni tako da osiguraju njegovu punu funkcionalnost i dugoročnu održivost - poručio je Tomislav Tomašević, gradonačelnik Grada Zagreba.

Po završetku radova, dvorana Kina Europa dobit će najsuvremeniju audio-vizualnu opremu. To će omogućiti održavanje filmskih projekcija, kao i drugih kulturnih programa. Završetak radova predviđen je u roku od 21 mjesec. 

Foto: Grad Zagreb
Podsjećamo, Kino Europa zatvoreno je 2019. godine. Tijekom pripremnih radova na uređenju utvrdili su da nisu izrađeni odgovarajući elaborati o stanju konstrukcije nakon potresa. Kako bi se utvrdilo pravo stanje zgrade, aktualna gradska uprava naručila je detaljna ispitivanja i stručne elaborate koji su pokazali potrebu za ojačanjem konstrukcije i potpunom obnovom kina. Pokrenuta je i novelacija projektne dokumentacije kako bi zgrada zadovoljila sve sigurnosne standarde te kako bi projekt bio prilagođen suvremenim kulturnim potrebama.

