STRAVA NA VUKOMERCU

Evo tko je mladić koji je pijan usmrtio pješaka u Zagrebu! Ima prijave za tučnjave, prijetnje...

Piše Hajrudin Merdanović,
Sa suvozačem je jurio Vukomerečkom, izletio s ceste na kolnik i udario u pješaka. Potom su pobjegli, izašli iz auta, sjeli u drugi i nastavili bijeg...

Luka T. (24), koji je u subotu pijan izazvao nesreću u kojoj je poginuo pješak (87), otprije je dobro poznat policiji, neslužbeno doznajemo.

Podsjetimo, do nesreće došlo u subotu oko 10.40 sati u zagrebačkom naselju Dubrava. Luka T. (24) vozio je Opel zagrebačkih registracija, a s njim u autu bio je i Mirza M. (42) iz Tuzle. Iza njih išao je još jedan Opel kojim je upravljao Miroslav J. (48).

Luka T. i njegov suvozač jurili su Vukomerečkom cestom, a onda u jednom trenutku, u zavoju, izgubili nadzor nad vozilom i sletjeli na nogostup. Udarili su u živicu, prometni znak i metalnu nadstrešnicu za otpad, a auto je u daljnjem kretanju udario u pješaka koji je na mjestu poginuo.

Nakon nesreće dvojac je pobjegao, a stali su nedaleko zbog oštećenja u automobilu. Izašli su iz njega i sjeli u drugi Opel koji je vozio 48-godišnjak. Sva trojica su se potom udaljila.

Policija je ubrzo locirala Luku T. te ga uhitila zbog sumnje da je izazvao prometnu nesreću te da nije pružio pomoć stradalom pješaku. Imao je 1,16 promila alkohola u krvi. Nedugo zatim policija je uhitila i suvozača te vozača drugog Opela, također zbog sumnje u nepružanje pomoći stradalom.

Kako neslužbeno doznajemo, Luka T. je i ranije ove godine prouzrokovao nesreću. Prijavljivan je zbog tučnjave, svađe, tri puta za narušavanje javnog reda i mira te za prijetnju.

