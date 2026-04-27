Evo u kojim je zemljama gorivo najviše poskupjelo

Piše Ivan Jukić,
Cijene goriva u Europskoj uniji znatno su porasle u ožujku 2026. u odnosu na isti mjesec prošle godine, pokazuje najnovija infografika

Prosječni rast na razini EU iznosio je 12,9 posto, što upućuje na široko rasprostranjeno poskupljenje među državama članicama. Najveći porast zabilježen je u Njemačkoj, Rumunjskoj i Nizozemskoj, gdje su cijene porasle za gotovo 20 posto. Visok rast imale su i Latvija te Austrija, dok su se u sredini ljestvice našle Belgija, Francuska, Švedska i Luksemburg s povećanjem između 15 i 16 posto.

Hrvatska je ostala ispod europskog prosjeka, s rastom od 7,5 posto. Još blaže promjene zabilježene su u Bugarskoj, Italiji i Slovačkoj.

Infografika: Gdje je gorivo najviše poskupjelo? | Foto: Marko Picek/PIXSELL

Pad cijena goriva zabilježen je samo u dvije zemlje, Mađarskoj i Sloveniji, koje su ujedno jedine članice EU s negativnim trendom u promatranom razdoblju.

