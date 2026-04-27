Evo u kojim je zemljama gorivo najviše poskupjelo

Prosječni rast na razini EU iznosio je 12,9 posto, što upućuje na široko rasprostranjeno poskupljenje među državama članicama. Najveći porast zabilježen je u Njemačkoj, Rumunjskoj i Nizozemskoj, gdje su cijene porasle za gotovo 20 posto. Visok rast imale su i Latvija te Austrija, dok su se u sredini ljestvice našle Belgija, Francuska, Švedska i Luksemburg s povećanjem između 15 i 16 posto.

Hrvatska je ostala ispod europskog prosjeka, s rastom od 7,5 posto. Još blaže promjene zabilježene su u Bugarskoj, Italiji i Slovačkoj.

Pad cijena goriva zabilježen je samo u dvije zemlje, Mađarskoj i Sloveniji, koje su ujedno jedine članice EU s negativnim trendom u promatranom razdoblju.