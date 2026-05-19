Evo za što terete monstruma iz Drniša koji je ubio maturanta

Piše Ivan Štengl,
Čitanje članka: 2 min
Šibenik: Privođenje Kristijana Aleksića, osumnjičenog za ubojstvo 19-godišnjaka | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Luka će danas biti pokopan na groblju u Drnišu u 17 sati. Prije toga, danas u 11.30 sati za njega će biti održana komemoracija u školi.

Policija je dovršila istragu nad Kristijanom Aleksićem kojeg sumnjiče za ubojstvo maturanta Luke iz Drniša kojeg je upucao hicem iz vatrenog oružja u subotu na terasi obiteljske kuće.

- Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je osumnjičeni 50-godišnjak u subotu 16. svibnja oko 23.05 sati u Drnišu, na terasi obiteljske kuće, pucanjem iz vatrenog oružja ustrijelio 19-godišnjaka, koji je od zadobivenih ozljeda preminuo na mjestu događaja - naveli su.

Drnišani organiziraju prosvjed nakon ubojstva Luke: 'Ogorčeni smo, potreseni i slomljeni...'
Aleksića su policajci uhitili nakon potrage koja je trajala više od 24 sata, u nedjelju, oko 2:30 sati ujutro.

- Zbog sumnje da je počinio kaznena djela teškog ubojstva i nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari, osumnjičeni 50-godišnjak je predan pritvorskom nadzorniku, a kaznena prijava je dostavljena nadležnom županijskom državnom odvjetništvu - navodi policija.

