Luka će danas biti pokopan na groblju u Drnišu u 17 sati. Prije toga, danas u 11.30 sati za njega će biti održana komemoracija u školi.
Evo za što terete monstruma iz Drniša koji je ubio maturanta
Policija je dovršila istragu nad Kristijanom Aleksićem kojeg sumnjiče za ubojstvo maturanta Luke iz Drniša kojeg je upucao hicem iz vatrenog oružja u subotu na terasi obiteljske kuće.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
- Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je osumnjičeni 50-godišnjak u subotu 16. svibnja oko 23.05 sati u Drnišu, na terasi obiteljske kuće, pucanjem iz vatrenog oružja ustrijelio 19-godišnjaka, koji je od zadobivenih ozljeda preminuo na mjestu događaja - naveli su.
Aleksića su policajci uhitili nakon potrage koja je trajala više od 24 sata, u nedjelju, oko 2:30 sati ujutro.
- Zbog sumnje da je počinio kaznena djela teškog ubojstva i nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari, osumnjičeni 50-godišnjak je predan pritvorskom nadzorniku, a kaznena prijava je dostavljena nadležnom županijskom državnom odvjetništvu - navodi policija.
Luka će danas biti pokopan na groblju u Drnišu u 17 sati. Prije toga, danas u 11.30 sati za njega će biti održana komemoracija u školi.