Evo zašto je Beroš dobio kaznu od 530 eura, a Fuchs opomenu!

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa jučer na zadnjoj je sjednici razmatralo više slučajeva nepravilnosti u imovinskim karticama državnih i lokalnih dužnosnika. Među obveznicima koji su opomenuti ili novčano kažnjeni našli su se ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs, bivši ministar zdravstva Vili Beroš te župani Josip Bilaver i Matija Posavec. U slučaju ministra Fuchsa povjerenstvo je utvrdilo nesklad između stvarnog stanja i podataka u njegovoj imovinskoj kartici.

- U rubrikama 'Podaci o nekretninama' nije naveo suvlasništvo nekretnine, u naravi šuma k.o. Svirče, površine 497 m2, i 'Poslovni udjeli, dionice, vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti' nije naveo jednu obveznicu RH u vrijednosti 500 eura - rekli su iz povjerenstva. Zbog tih propusta izrekli su mu opomenu kao blažu mjeru. Bivši ministar zdravstva Vili Beroš prijavio je niz netočnih podataka u imovinskoj kartici iz 2024. godine.

- Riječ je o više nesklada manjeg iznosa utvrđenih u imovinskoj kartici iz 2024., u rubrikama 'Podaci o nekretninama', 'Ostali prihodi' i 'Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)' - rekli su nam.

Pojasnili su i kako je kod nekretnina pogrešno napisao podatke o stanu u Zagrebu (iznos površine) i naveo da je suvlasnik, a nije nego je vlasnica supruga. Pogrešno je naveo i da je suvlasnik stana u Zagrebu, a što nije bio. Također je propustio navesti prihod od vještačenja u iznosu od 254,68 eura te jednu obveznicu RH u vrijednosti 500 eura. Zbog više nepravilnosti određena mu je kazna od 530 eura.

Zadarski župan Josip Bilaver pogriješio je u nizu imovinskih kartica koje je podnosio od 2017. godine. U više navrata naveo je netočne podatke o plaći i drugim primicima svoga bračnog druga. Povjerenstvo je utvrdilo da su nepravilnosti ponavljane te mu je izrečena kazna od 600 eura.

Među sankcioniranim dužnosnicima našao se i međimurski župan Matija Posavec, koji je pogriješio u kartici za 2023. U rubrici "Podaci o nekretninama" unio je netočnu površinu jedne nekretnine. Kako je riječ o manjem propustu, povjerenstvo je ocijenilo da je opomena primjerena mjera.