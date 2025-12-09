Obavijesti

News

Komentari 5
KAOS U IMOVINSKIM KARTICAMA

Evo zašto je Beroš dobio kaznu od 530 eura, a Fuchs opomenu!

Piše Luka Safundžić,
Čitanje članka: 1 min
Evo zašto je Beroš dobio kaznu od 530 eura, a Fuchs opomenu!
2
Foto: PIXSELL.

Među obveznicima koji su opomenuti ili novčano kažnjeni našli su se ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs, bivši ministar zdravstva Vili Beroš te župani Josip Bilaver i Matija Posavec

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa jučer na zadnjoj je sjednici razmatralo više slučajeva nepravilnosti u imovinskim karticama državnih i lokalnih dužnosnika. Među obveznicima koji su opomenuti ili novčano kažnjeni našli su se ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs, bivši ministar zdravstva Vili Beroš te župani Josip Bilaver i Matija Posavec. U slučaju ministra Fuchsa povjerenstvo je utvrdilo nesklad između stvarnog stanja i podataka u njegovoj imovinskoj kartici.

- U rubrikama 'Podaci o nekretninama' nije naveo suvlasništvo nekretnine, u naravi šuma k.o. Svirče, površine 497 m2, i 'Poslovni udjeli, dionice, vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti' nije naveo jednu obveznicu RH u vrijednosti 500 eura - rekli su iz povjerenstva. Zbog tih propusta izrekli su mu opomenu kao blažu mjeru. Bivši ministar zdravstva Vili Beroš prijavio je niz netočnih podataka u imovinskoj kartici iz 2024. godine.

SABOR Bivša Beroševa pomoćnica tvrdi: Konstantno radimo na jačanju sigurnosti hrane
Bivša Beroševa pomoćnica tvrdi: Konstantno radimo na jačanju sigurnosti hrane

- Riječ je o više nesklada manjeg iznosa utvrđenih u imovinskoj kartici iz 2024., u rubrikama 'Podaci o nekretninama', 'Ostali prihodi' i 'Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)' - rekli su nam.

Pojasnili su i kako je kod nekretnina pogrešno napisao podatke o stanu u Zagrebu (iznos površine) i naveo da je suvlasnik, a nije nego je vlasnica supruga. Pogrešno je naveo i da je suvlasnik stana u Zagrebu, a što nije bio. Također je propustio navesti prihod od vještačenja u iznosu od 254,68 eura te jednu obveznicu RH u vrijednosti 500 eura. Zbog više nepravilnosti određena mu je kazna od 530 eura.

TOMISLAV KLAUŠKI Lani Beroš, jučer Mikulić. Nakon koketiranja s ustaštvom, HDZ se vraća dobro poznatoj korupciji
Lani Beroš, jučer Mikulić. Nakon koketiranja s ustaštvom, HDZ se vraća dobro poznatoj korupciji

Zadarski župan Josip Bilaver pogriješio je u nizu imovinskih kartica koje je podnosio od 2017. godine. U više navrata naveo je netočne podatke o plaći i drugim primicima svoga bračnog druga. Povjerenstvo je utvrdilo da su nepravilnosti ponavljane te mu je izrečena kazna od 600 eura.

Među sankcioniranim dužnosnicima našao se i međimurski župan Matija Posavec, koji je pogriješio u kartici za 2023. U rubrici "Podaci o nekretninama" unio je netočnu površinu jedne nekretnine. Kako je riječ o manjem propustu, povjerenstvo je ocijenilo da je opomena primjerena mjera. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 5
VIDEO Tip koji je gazio ruže za ubijene žene dobio prijavu! Evo kojeg je odvjetnika angažirao
POLICIJA OBJAVILA

VIDEO Tip koji je gazio ruže za ubijene žene dobio prijavu! Evo kojeg je odvjetnika angažirao

Podsjetimo, umjetnica Arijana Lekić-Fridrih već tri godine održava performans 'Tiha misa' na zagrebačkom trgu. Na zadnjem performansu položila je 38 crvenih ruža za ubijene žene
FOTO Ovo je mladić koji je ubio svoju djevojku Rominu u Rijeci
POLICIJA GA PRIVELA

FOTO Ovo je mladić koji je ubio svoju djevojku Rominu u Rijeci

Fran B., 24-godišnji mladić u subotu ujutro u stanu u centru Rijeke usmrtio je svoju djevojku Rominu V. Nesretna djevojka imala je 30-ak ubodnih rana. Preminula je na stubištu. Njega su pronašli krvavoga u zaključanom stanu. Kraj njega su bila dva noža
Tuga tri obitelji ubijenih žena: 'Naših kćeri više nema, zato vas molimo - spasite druge žene...'
ZAUSTAVIMO FEMICID

Tuga tri obitelji ubijenih žena: 'Naših kćeri više nema, zato vas molimo - spasite druge žene...'

Josip Oršuš brutalno je ubio šogoricu Vanesu. David Komšić nasmrt je izbio Kristinu. Policajac Marko Smažil ubio je Mihaelu i prikrivao dokaze

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025