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Evo zašto je Plenković zaljubljen u Hajdaša Dončića i vođe SDP-a

Piše Tomislav Klauški,
Čitanje članka: 4 min
Evo zašto je Plenković zaljubljen u Hajdaša Dončića i vođe SDP-a
Foto: Dijana Novak Krešić
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NOVI EXPRESS Povijest je pokazala da je Plenković zaljubljen u predsjednike SDP-a: hvalio se da je pobijedio Bernardića, zatim i Grbina, prije deset godina, i Milanovića, a uskoro bi mogao i Sinišu Hajdaša Dončića

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