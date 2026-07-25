Evo zašto je Plenković zaljubljen u Hajdaša Dončića i vođe SDP-a

Foto: Dijana Novak Krešić

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NOVI EXPRESS Povijest je pokazala da je Plenković zaljubljen u predsjednike SDP-a: hvalio se da je pobijedio Bernardića, zatim i Grbina, prije deset godina, i Milanovića, a uskoro bi mogao i Sinišu Hajdaša Dončića