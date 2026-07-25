NOVI EXPRESS Povijest je pokazala da je Plenković zaljubljen u predsjednike SDP-a: hvalio se da je pobijedio Bernardića, zatim i Grbina, prije deset godina, i Milanovića, a uskoro bi mogao i Sinišu Hajdaša Dončića
KOLUMNA: TOMISLAV KLAUŠKI PLUS+
Evo zašto je Plenković zaljubljen u Hajdaša Dončića i vođe SDP-a
Čitanje članka: 4 min
Je li Siniša Hajdaš Dončić zalog opstanka na vlasti Andreja Plenkovića i HDZ-a?
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
VELIKO POSKUPLJENJE Gorivo je opet na visokim razinama! Stručnjak: 'Nekoliko je razloga'
'TUGA I MUK' Trojica mladića autom sletjela kod Pleternice. Ispao i poginuo 18-godišnjak
Ina i Petrol ograničili točenje goriva na crpkama! Ove su poruke dočekale vozače...