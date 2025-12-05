Evo zašto kažu da je putno osiguranje i ove zime 'must-have' za sve putnike i skijaše...

Zimsko razdoblje mnogima donosi priliku da otputuju i nakratko se odmaknu od užurbane svakodnevice, bilo da ih privlače snježni krajolici ili živahna atmosfera adventskih ulica. Kako bi takav odmor protekao bez nepotrebnog stresa, dobro je unaprijed razmisliti o potencijalnim izazovima koji se mogu pojaviti za vrijeme odmora. Iznenadne ozljede ili zdravstvene poteškoće mogu brzo pokvariti planove i uzrokovati dodatne troškove. No, bez obzira otkrivate li nove skijaške staze, istražujete europske metropole ili jednostavno želite kratki predah, jednaku količinu pažnje važno je posvetiti sigurnosti kao i samoj organizaciji putovanja. U tom kontekstu, putno zdravstveno osiguranje predstavlja praktičan način da se unaprijed osigurate od mogućih troškova liječenja te da, u slučaju potrebe, brzo dobijete stručnu medicinsku pomoć.

Bilo da uživate u laganoj zimskoj rekreaciji ili preferirate različite sportske aktivnosti, mogućnost od neugodnih zdravstvenih troškova koji mogu značajno opteretiti osobni budžet uvijek je otvorena. Osim toga, u mnogim europskim državama, posebice onima s visokim cijenama zdravstvenih usluga poput Austrije ili Švicarske, hitni pregledi, bolničko liječenje ili medicinski prijevoz nakon nesreće mogu dosegnuti visoke iznose. Putno zdravstveno osiguranje u takvim slučajevima omogućuje brzu i stručnu medicinsku pomoć, bez financijskog opterećenja koje može pratiti liječenje u inozemstvu.

Ljubitelji zimskih aktivnosti, osobito skijaši i snowboarderi, često se izlažu povećanom riziku od različitih ozljeda koje su uobičajene na snijegu. Najčešće se radi o povredama poput uganuća, prijeloma ili ozljeda koljena koji ponekad mogu zahtijevati i hitnu medicinsku skrb. Budući da troškovi takvih usluga ovise o pravilima zdravstvenog sustava zemlje u kojoj se nalazite, putno zdravstveno osiguranje pokazuje se iznimno korisnim jer pokriva cjelokupne izdatke za preglede, terapiju, lijekove i potrebna pomagala.

Društva za osiguranje danas nude široku paletu paketa koji, osim zdravstvenog osiguranja, uključuju i naknade u slučaju nezgode, pokriće gubitka prtljage ili dokumenata, zaštitu od otkazivanja putovanja te mnoge druge nepredviđene situacije. Prije ugovaranja police važno je usporediti različite ponude i provjeriti što je uključeno, a što izuzeto. Dobra vijest je da police najčešće dolaze uz relativno nisku cijenu u odnosu na opseg zaštite, što ih čini praktičnim izborom i za kratka putovanja.

Od ulaska Hrvatske u Europsku uniju, svi korisnici obveznog zdravstvenog osiguranja imaju pravo na Europsku karticu zdravstvenog osiguranja (EKZO), koju HZZO izdaje besplatno. Kartica omogućuje pristup hitnoj zdravstvenoj zaštiti u državama EU te na Islandu, u Lihtenštajnu i Norveškoj ali samo u javnim zdravstvenim ustanovama. Važno je naglasiti da EKZO ne snosi troškove spašavanja na skijalištu, organizirani medicinski prijevoz, krađu stvari ili druge situacije koje nisu isključivo hitna zdravstvena intervencija. Zbog toga je, uz EKZO karticu, putno osiguranje i dalje nužna dodatna zaštita.

Zimski odmor trebao bi biti vrijeme opuštanja, a ne neočekivanih troškova i briga. Kako biste bezbrižno uživali u snježnim radostima ili adventskim putovanjima, pripremite se na vrijeme – usporedite police, provjerite pokrića i odaberite policu putnog osiguranje koje najbolje odgovara upravo vašim potrebama.