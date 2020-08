Evo zašto obnove neće ni biti...

<p>Prijedlog zakona o obnovi Zagreba nakon potresa i žučna javna rasprava koja je uslijedila još jednom su pokazali da su hrvatski građani opsjednuti zidanjem i nekretninama do te mjere da ih je bilo lakše u mišljenjima polarizirati nego u raspravama o ustašama i partizanima.</p><p>Diskusija o tome hoće li mitska baka iz Donjeg Lapca platiti ulijevanje tone betona i čelika u trošnu, desetljećima zanemarenu zgradu u kojoj žive jednako mitski bogataši je bespredmetna zbog jednog jednostavnog razloga: novca ionako nema niti će ga biti, bilo javnog ili privatnog, te svijet vrlo vjerojatno juri u najgoru recesiju nakon Drugog svjetskog rata.</p><p>Američki je BDP u drugom kvartalu pao za skoro trećinu, BDP Eurozone je u istom periodu pao 12,1% - u oba slučaja riječ je o povijesnim rekordima. Selo gori, a baba se češlja.</p><p>Stoga je nemoguće ne osjetiti taj sveprisutni šnjof palanke koji prodire iz dubine hrvatske politike iz apsolutno svih smjerova, uključujući i onih koji se diče time da su liberalni - tribalistički obrasci ponašanja, “mi vs. oni” mentalitet i zabluda nulte sume gdje jedan pojedinac ne može nešto dobiti bez da neki drugi pojedinac nešto ne izgubi.</p><p>Liberali su kroz povijest bili graditelji društava i vizionari koji su budućim naraštajima ostavljali u nasljeđe institucije koje su danas fundament moderne civilizacije, pa obijesna retorika toj ulozi ne priliči. Naime, problem obnove Zagreba nije financijske, nego institucionalne prirode. </p><p>Dobro definirana vlasnička prava su condicio sine qua non uspješnog kapitalizma. Naš Ustav jamči prava vlasništva, ali i napominje da vlasništvo obvezuje. S druge strane, iako su vlasnička prava u Hrvatskoj definirana, slabo su štićena. </p><p>Cijeli tekst pročitajte u novom Expressu koji je na kioscima od petka 7. kolovoza</p>