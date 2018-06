Exit pojačava dugačak popis headlinera na festivalu

Ravno s vrhova svjetskih top lista u petak, 13. srpnja, na glavnu pozronicu službeno najboljeg europskog festivala stiže jedan od najtraženijih svjetskih repera, French Montana! Famozni glazbenik iz Bronxa vlasnik je albuma i singlova s vrha američke top liste te osvajač tri prestižne BET nagrade, uz tri Grammy i jednu Billboard nominaciju, a njegov multiplatinasti hit „Unforgettable“, prošle je godine eksplodirao na radio stanicama širom svijeta i danas ima vrtoglavih 700 milijuna YouTube pregleda! French je surađivao s plejadom zvijezda, kao što su još jedni headlineri ovogodišnjeg EXIT festivala, jedna od najvećih grupa današnjice - Migos, ali i David Guetta, The Weeknd, Kanye West, Jennifer Lopez, Miley Cyrus, Wiz Khalifa, Jason Derulo, Afrojack, Cardi B, Drake, Rick Ross i brojni drugi, dok mu je izdavač niko drugi do P. Diddy. Nije mu odolio ni Hollywood, pa najpopularniji superheroj koji puni kino dvorane širom svijeta, Deadpool, u soundtracku ima njegov aktualni hit „Welcome To The Party“ koji se nalazi visoko na YouTube „trending“ listi!

Ovo veliko pojačanje nije i jedino, jer je završna zabava i dosad najveće finale Exita uz Davida Guettu, Martina Garrixa, Alice Merton, Ninu Kraviz, Tale of Us, Red Axes i brojne druge, upravo postalo još veće! Na glavnu pozornicu EXIT festivala dolazi misteriozni američki hitmaker ZHU, te popularni amsterdamski blues-funk bend My Baby, miljenici europskih festivala, koji su svirali na gigantskom Glastonburyju čak šest puta! U isto vrijeme, na mts Dance Areni će se već najavljenom tandemu Tale of Us i beskompromisnoj techno kraljici Nini Kraviz u nedjelju navečer pridružiti i talijanski DJ maestro Joseph Capriati, karizmatični i nepredvidljivi Danac Kolsch, prva dama berlinske elektronske scene Dana Ruh i izvanredni banjalučko-sarajevski dvojac After Affair! Za pravu groznicu subotnje večeri koju ove godine predvode Solomun i Boris Brejcha, na Arenu dolazi i britanski hit trio Disciples, koji su od svog prošlog nastupa na Exitu izbacili nove megahitove među kojima je i ljetna house himna "On My Mind"!



Autentični duh Bronxa, gdje je French Montana odrastao, i Maroka, gdje je rođen, itekako su vidljivi u njegovim zaraznim hitovima, a zvjezdana prašina za njim digla se nakon objavljivanja izdanja „Casino Life 2: Brown Bag Legend“, na kojoj se našao hit „Moses“ u kojem mu gostuju i Migos. Glazbenu scenu uzdrmao je ponovo objavljivanjem drugog albuma „Jungle Rules“ koji se momentalno našao na trećem mejstu prestižne Billboard 100 liste, a glavni singl „Unforgettable“ dospio je na treće mjesto Billboard Top 100 liste pjesama, kao i prvo mjesto US Hip-Hop liste, a platinastu tiražu dostigao je u preko 20 zemalja svijeta!

Nema sumnje da će ženski dio publike EXIT festivala posebno uživati tijekom nastupa i osjetiti sav „swag“ ovog repera i velikog šarmera. Njegova volja je čelična, ambicija gigantska, a raspored gust – osim skupljanja milijardi pregleda, mnogobrojnih nagrada i nominacija, French Montana se pokazao i kao veliki humanitarac i glasni zagovornik besplatnog zdravstvenog osiguranja, a započeo je i globalnu kampanju za izgradnju centra za majke i bebe u Ugandi. Njegov aktivizam je još jedan razlog zbog čega je odabran za nastup na glavnoj pozornici EXIT festivala, koji i sam ističe društveni aktivizam kao jedan od svojih stupova.

Sutra u ponoć se završava popularna akcija EXIT festivala 4+1!

Omiljena 4+1 akcija ljubitelja festivala u kojoj društvo kupnjom četiri festivalske ulaznice, petu dobiva na poklon, traje još samo do petka, 8. lipnja.

U ponudi su festivalske ulaznice po 469 kn te jednodnevne po 190 kn, a dostupne su na prodajnim mjestima i online na stranicama Entria i Ticket Shopa,

Turistički paketi koji osim ulaznica, sadrže i opcije za smještaj i prijevoz do EXIT festivala mogu se pronaći na službenoj Exitovoj stranici.

EXIT festival bit će održan od 12. do 15. srpnja na Petrovaradinskoj tvrđavi u Novom Sadu i predstavit će neke od najtraženijih svjetskih zvijezda kao što su Migos, Grace Jones, David Guetta, Martin Garrix, Ziggy Marley, Fever Ray, LP, Alice Merton, Nina Kraviz, Richie Hawtin, Adam Beyer b2b Ida Engberg, Maceo Plex, Solomun, Amelie Lens, Ben Klock, Helena Hauff, Sevdaliza, Cockney Rejects, Dog Eat Dog, Madball, Slaves, Jax Jones, Carl Craig, Tale of Us, DJ Tennis, Daniel Avery, Rødhåd, Idles, Burak Yeter, Brujeria, Mahmut Orhan, Ofenbach, Slapshot, Asphyx, Bombers i mnogi drugi.

