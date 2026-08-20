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Rusi provociraju?

F-16 uništio dron s eksplozivom u Crnom moru: Letio prema ključnoj plinskoj platformi

Piše HINA,
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F-16 uništio dron s eksplozivom u Crnom moru: Letio prema ključnoj plinskoj platformi
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Foto: Radu Miruta via Facebook
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Rumunjski borbeni zrakoplov F-16 u četvrtak je uništio pomorski dron napunjen eksplozivom blizu plinske platforme Neptun Alpha u Crnom moru, objavilo je ministarstvo obrane u Bukureštu

Trgovački brod prijavio je plutajuću bespilotnu letjelicu u jutarnjim satima kod platforme udaljene 148 kilometara istočno od crnomorske luke Constanța. Nakon dojave poletjela su dva borbena zrakoplova F-16, od kojih je jedan pogodio i uništio bespilotno plovilo, priopćilo je ministarstvo.

Dodalo je da je na mjesto događaja upućen brod obalne straže s protueksplozijskim timom kako bi se letjelica detaljnije pregledala.

Rumunjski predsjednik Nicușor Dan oštro je osudio incident, okrivivši za njega Rusiju. Istaknuo je kako će se Rumunjska i dalje braniti sa saveznicima iz NATO-a i "odbijati takve provokacije", prenosi rumunjska novinska agencija Mediafax.

Romania destroys marine drone, minister says
Foto: Radu Miruta via Facebook

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen incident je na društvenoj mreži X ocijenila primjerom "hibridnog ratovanja". "U tijeku je eskalirajuća kampanja prijetnji koja uznemiruje naše građane i nastoji podijeliti našu Uniju", napisala je.

Platforma Neptun Alpha dio je projekta Neptun Deep u rumunjskom dijelu Crnog mora, najvećeg nacionalnog projekta proizvodnje prirodnog plina koji na jednake dijelove razvijaju Petrom, podružnica austrijske energetske kompanije OMV i rumunjska državna tvrtka Romgaz.

Početak proizvodnje planiran je za 2027. i očekuje se da bi Rumunjska mogla postati najveći proizvođač plina u Europskoj uniji.

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