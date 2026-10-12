FAA nakon napada u Rijadu poziva kompanije na oprez kod letova preko Saudijske Arabije

Američka Savezna uprava za zrakoplovstvo (FAA) u nedjelju je pozvala američke zrakoplovne kompanije na oprez prilikom letova u Saudijsku Arabiju ili iznad nje, navodeći kao razlog sigurnosne prijetnje povezane s aktualnim vojnim aktivnostima i ometanjem navigacijskih sustava.

Obavijest FAA-e koja vrijedi do 10. prosinca, uslijedila je nakon napada na međunarodnu zračnu luku u Rijadu izvedenih u subotu i nedjelju. U napadu u subotu poginulo je 13 osoba, a više od 300 je ozlijeđeno.

"Prijetnje bi mogle predstavljati potencijalni rizik za zrakoplove na svim visinama, uključujući faze preleta, dolaska i odlaska", priopćila je FAA, upozoravajući na "potencijalno opasnu situaciju".

Obavijest se također odnosi na operatere zrakoplova registriranih u SAD-u.

Zračna luka u Rijadu ostaje zatvorena za letove najmanje do ponedjeljka u 17 sati po lokalnom vremenu.

Američka zrakoplovna kompanija Delta Airlines planira 23. listopada pokrenuti izravne letove za Rijad iz Atlante.

Delta nije odmah odgovorila na zahtjev za komentar u nedjelju, no izvršni direktor Ed Bastian ranije je izjavio da će "sigurnost biti presudna" pri odluci hoće li kompanija zadržati taj plan.

Druge velike američke zrakoplovne kompanije prometuju prema Rijadu putem partnera za zajedničko korištenje kodova (codeshare).