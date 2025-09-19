Fali peti! Bivši HDZ-ovi ministri na sudu bez Tolušića, bole ga leđa. Evo čime se danas bave

Politički najteže suđenje moderne Hrvatske, od suđenja Ivi Sanaderu, trebalo je početi u petak na Županijskom sudu u Zagrebu, ali nije. "Gdje je Tole?", moglo se čuti na hodniku ispred sudnice na kojem su se gužvali novinari, odvjetnici i četvorica od petorice okrivljenih: Darko Horvat, Josip Aladrović, Boris Milošević i Damir Juzbašić. A Toleta ni za lijek! U četvrtak popodne Tomislav Tolušić dostavio je sudu povijest bolesti datiran samo dan prije suđenja, 18. rujna, ispričao se da ne može doći jer se ozlijedio i od doktora dobio preporuku strogog mirovanja i poštede. Sudsko vijeće nije bilo impresionirano, pogotovo jer je ozljeda navodno nastala tri dana ranije, pa je imao vremena otići prije liječniku i obavijestiti sud, da ne bi nastali dodatni troškovi, ali i da neki suokrivljeni, poput Juzbašića, ne bi putovali iz drugoga grada "bezveze". Sudu nije preostalo ništa drugo nego odrediti odgodu do sredine listopada. Kako suci nisu liječnici, odlučili su da će papire koje je dostavio dati sudskom vještaku, a ako on utvrdi da ozljeda nije takva da nije mogao doći na raspravu, Tolušić će morati platiti trošak odgode. Na temelju propisanih odvjetničkih tarifa, izračunali smo da će u tom slučaju samo odvjetnike svih suokrivljenika morati platiti ukupno oko 2000 eura. Na to se dodaju troškovi sudskog vijeća, tužiteljstva i putni troškovi dijela okrivljenih koji ne žive u Zagrebu. Uz to, Tolušić redovito ne prima sudske pozive, pa je sud upozorio njegova odvjetnika: ili će mu Tolušić dati punomoć za primanje sudskih poziva ili će Tolušića na sud dovoditi policija.

