Obavijesti

News

Komentari 0
ŠTEDNJA U ZDRAVSTVU

Farmaceutski div zamrznuo nova ulaganja u Njemačkoj: 'Politika je uništila povjerenje'

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Farmaceutski div zamrznuo nova ulaganja u Njemačkoj: 'Politika je uništila povjerenje'
Foto: Arnd Wiegmann
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Roche, jedan od vodećih svjetskih proizvođača lijekova, odlučio je privremeno obustaviti nova ulaganja u Njemačkoj zbog vladinih mjera štednje koje negativno utječu na povjerenje u farmaceutski sektor.

Švicarski proizvođač lijekova Roche privremeno odgađa sva buduća ulaganja u Njemačkoj zbog vladinih mjera štednje u sustavu zdravstvene skrbi, rekao je glavni direktor njemačkog ogranka tvrtke u intervjuu za dnevnik Welt, objavljenom u ponedjeljak.

„Sve buduće odluke o ulaganjima u Njemačkoj privremeno smo odgodili“, rekao je čelnik njemačkog ogranka Roche Daniel Steiners.

Umjesto da rješava strukturne probleme u sustavu obveznog zdravstvenog osiguranja, vlada se usredotočuje na kratkoročne uštede i dodatno opterećuje sektor, istaknuo Steiners u osvrtu na njemački zakon o stabilizaciji doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje.

Što se tiče farmaceutskog sektora, mogu reći da je politika koja se vodi u posljednje vrijeme uništila veliki dio povjerenja, dodao je čelnik Rocheovog njemačkog ogranka.

htio prijaviti kvar Novi detalji drame s avionom koji su presreli Rafalei: Pilot je slučajno poslao signal za otmicu
Novi detalji drame s avionom koji su presreli Rafalei: Pilot je slučajno poslao signal za otmicu

Planirana klauzula o lokaciji, koja bi trebala rasteretiti farmaceutske tvrtke s proizvodnjom i istraživanjem u Njemačkoj, kroz izuzeće od obaveze odobravanja rabata osiguravateljima, samo bi djelomično ublažila negativne učinke toga zakona, kazao je Steiners.

Potrebna je sveobuhvatna strategija, poručio je čelnik njemačkog ogranka švicarske tvrtke.

Rocheova odluka o budućim ulaganjima ne odnosi se na planirana ulaganja poput proširenja pogona u Penzbergu u Bavarskoj, vrijednog više od 600 milijuna eura, izjavio je glasnogovornik tvrtke za Reuters.

Nakon predloženih mjera u Njemačkoj kojima bi se ograničili sve izraženiji troškovi u sustavu obveznog zdravstvenog osiguranja, američka farmaceutska tvrtka Eli Lilly već je u lipnju objavila da će prepoloviti ulaganja u Njemačkoj, planirana u iznosu 2,3 milijarde eura, podsjeća Reuters.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Policija blokirala ulicu u Velikoj Gorici: 'Specijalci stoje ispred kuće, tu je i Hitna pomoć'
DRAMA U GORICI

FOTO Policija blokirala ulicu u Velikoj Gorici: 'Specijalci stoje ispred kuće, tu je i Hitna pomoć'

"Ispred kuće stoje specijalci, puno ih je. Sve već traje oko pola sata. Za sada nismo čuli ništa", kaže nam čitatelj.
Prvo pozirao ispred zatvora! Predao se torcidaš Stipe Lekić...
DOŠETAO JE U ZATVOR!

Prvo pozirao ispred zatvora! Predao se torcidaš Stipe Lekić...

U splitski zatvor na Bilicama večeras se došetao Stipe Lekić, bivši tajnik Torcide, kojeg je policija posljednjih dana tražila zbog kriminalističkog istraživanja oko spornih uzvika u Torcidinoj povorci...
VIDEO KAOS SE ŠIRI Francuska u plamenu, prosvjedi se pretvorili u pljačku i palež: 'Opasno je...'
APOKALIPSA U FRANCUSKOJ

VIDEO KAOS SE ŠIRI Francuska u plamenu, prosvjedi se pretvorili u pljačku i palež: 'Opasno je...'

Nasilje nije ostalo ograničeno samo na Pariz, zahvatilo je i druge francuske gradove. Tijekom vikenda ozlijeđene su stotine pripadnika sigurnosnih snaga, a policija je provela tisuće uhićenja diljem zemlje.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026