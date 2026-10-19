Farmaceutski div zamrznuo nova ulaganja u Njemačkoj: 'Politika je uništila povjerenje'

Švicarski proizvođač lijekova Roche privremeno odgađa sva buduća ulaganja u Njemačkoj zbog vladinih mjera štednje u sustavu zdravstvene skrbi, rekao je glavni direktor njemačkog ogranka tvrtke u intervjuu za dnevnik Welt, objavljenom u ponedjeljak.

„Sve buduće odluke o ulaganjima u Njemačkoj privremeno smo odgodili“, rekao je čelnik njemačkog ogranka Roche Daniel Steiners.

Umjesto da rješava strukturne probleme u sustavu obveznog zdravstvenog osiguranja, vlada se usredotočuje na kratkoročne uštede i dodatno opterećuje sektor, istaknuo Steiners u osvrtu na njemački zakon o stabilizaciji doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje.

Što se tiče farmaceutskog sektora, mogu reći da je politika koja se vodi u posljednje vrijeme uništila veliki dio povjerenja, dodao je čelnik Rocheovog njemačkog ogranka.

Planirana klauzula o lokaciji, koja bi trebala rasteretiti farmaceutske tvrtke s proizvodnjom i istraživanjem u Njemačkoj, kroz izuzeće od obaveze odobravanja rabata osiguravateljima, samo bi djelomično ublažila negativne učinke toga zakona, kazao je Steiners.

Potrebna je sveobuhvatna strategija, poručio je čelnik njemačkog ogranka švicarske tvrtke.

Rocheova odluka o budućim ulaganjima ne odnosi se na planirana ulaganja poput proširenja pogona u Penzbergu u Bavarskoj, vrijednog više od 600 milijuna eura, izjavio je glasnogovornik tvrtke za Reuters.

Nakon predloženih mjera u Njemačkoj kojima bi se ograničili sve izraženiji troškovi u sustavu obveznog zdravstvenog osiguranja, američka farmaceutska tvrtka Eli Lilly već je u lipnju objavila da će prepoloviti ulaganja u Njemačkoj, planirana u iznosu 2,3 milijarde eura, podsjeća Reuters.