Komentari 1
IZBJEGNUTA NESREĆA U ZAGREBU

Fasada pala u pješačku zonu, država je suvlasnik opasne zgrade, obnova tek treba početi

Piše Ivan Pandžić, Luka Safundžić,
Fasada pala u pješačku zonu, država je suvlasnik opasne zgrade, obnova tek treba početi

Samo pukim slučajem je izbjegnuo da netko nije teško stradao u samom centru Zagreba. Državna tvrtka koja je vlasnik 37 posto kaže da podržavaju inicijativu za obnovu, ali da je ne mogu oni sami provoditi

Pukom srećom u subotu poslijepodne nitko nije nastradao u strogom centru Zagreba. Sa zgrade koja se nalazi na uglu Gundulićeve i Masarykove ulice na nogostup je pao teški komad fasade. Da je netko u tom trenutku prolazio nogostupom u Gundulićevoj, teško bi preživio. Zašto zgrada nije obnovljena, kako se to moglo dogoditi i što će poduzeti da se to ne ponovi?

Drama u hotelu Porin u Novom Zagrebu: Ruskinja je dildom od 30 centimetara tukla zaštitara
Drama u hotelu Porin u Novom Zagrebu: Ruskinja je dildom od 30 centimetara tukla zaštitara

Sud im je izrekao kaznu od 30 dana uvjetnog zatvora. Uz to, sud je naredio policiji da uhićenom muškarcu vrati mobitel, ali ženi su trajno oduzeli umjetno spolovilo.
Kako je Benčić kupila stan od 115 kvadrata za 304.000 eura? Ovako je vlasnik spustio cijenu
Kako je Benčić kupila stan od 115 kvadrata za 304.000 eura? Ovako je vlasnik spustio cijenu

Mnogi su ostali začuđeni cijenom od samo 2630 eura po kvadratu za stan u centru Zagreba. Tražena cijena za stan građen prije II. Svjetskog rata je bila 318.000 eura, a Benčić je pokušala srezati cijenu na ispod 300.000 €
Minusi i led i jutros su okovali Hrvatsku: U Gospiću čak -16°C!
Minusi i led i jutros su okovali Hrvatsku: U Gospiću čak -16°C!

Veliki dijelovi Hrvatske i jutros su se našli pod debelim minusima. I dok je na jugu zemlje temperatura oko nule, kontinentalnu Hrvatsku, ali i istok u 6 ujutro dočekalo je hladno buđenje...

