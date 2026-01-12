Samo pukim slučajem je izbjegnuo da netko nije teško stradao u samom centru Zagreba. Državna tvrtka koja je vlasnik 37 posto kaže da podržavaju inicijativu za obnovu, ali da je ne mogu oni sami provoditi
IZBJEGNUTA NESREĆA U ZAGREBU PLUS+
Fasada pala u pješačku zonu, država je suvlasnik opasne zgrade, obnova tek treba početi
Pukom srećom u subotu poslijepodne nitko nije nastradao u strogom centru Zagreba. Sa zgrade koja se nalazi na uglu Gundulićeve i Masarykove ulice na nogostup je pao teški komad fasade. Da je netko u tom trenutku prolazio nogostupom u Gundulićevoj, teško bi preživio. Zašto zgrada nije obnovljena, kako se to moglo dogoditi i što će poduzeti da se to ne ponovi?
