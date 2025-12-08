Obavijesti

Fascinantna priča obitelji Stipić: 'Djed je nestao 1917. Nakon 108 godina našli smo grob - u Grazu'

Piše Ana Dasović, Emirat Asipi,
Obitelj Stipić ove subote našla se na davno izgubljenom grobu svoga pradjeda, Ivana Stipića koji je život izgubio u I. svjetskom ratu. Njegov unuk Nikola, Željkov otac, baš u subotu proslavio je 90. rođendan

U sto godina brišu se i nestaju povijesti cijelih obitelji. Povijesne vjetrometine ponekad raznesu i zadnje uspomene koje nose priče o našim djedovima, prabakama, životima koje su vodili, putevima koje su prošli. A ponekad, kao u ovoj priči, nevjerojatne slučajnosti i upornost nasljednika izgrade mostove koje tražimo.

