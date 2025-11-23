Obavijesti

AREA 51 U ZAGREBU

FASCINANTNI PRIZORI Ovo su bili najmoderniji laboratoriji za tajne podmornice i topovnjače

Plenkovićeva Vlada je odlučila definitivno ugasiti Brodarski institut, ustanovu osnovanu prije 77 godina, koja je već četiri godine u likvidaciji. Donosimo fascinantne prizore iz tog napuštenog znanstvenog kompleksa u Novom Zagrebu, koji se prostire na 136.000 četvornih metara, tu su laboratoriji, golemi bazeni korišteni za testiranje modela novih brodova, tehnologija u kojoj se testirala aerodinamika za naše najveće tunele i izvodila ispitivanja s NATO-vim certifikatom za vojnu industriju...
Zagreb: Brodarski institut
Foto Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL
1/39
Foto: Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL
