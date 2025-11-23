FASCINANTNI PRIZORI Ovo su bili najmoderniji laboratoriji za tajne podmornice i topovnjače
Plenkovićeva Vlada je odlučila definitivno ugasiti Brodarski institut, ustanovu osnovanu prije 77 godina, koja je već četiri godine u likvidaciji. Donosimo fascinantne prizore iz tog napuštenog znanstvenog kompleksa u Novom Zagrebu, koji se prostire na 136.000 četvornih metara, tu su laboratoriji, golemi bazeni korišteni za testiranje modela novih brodova, tehnologija u kojoj se testirala aerodinamika za naše najveće tunele i izvodila ispitivanja s NATO-vim certifikatom za vojnu industriju...