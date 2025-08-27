Dužnosnici su identificirali napadača kao 23-godišnjeg Robina Westmana. Nije imao kriminalni dosje i čini se da je djelovao sam
FBI istražuje pucnjavu u školi u Minneapolisu: 'Čin domaćeg terorizma i zločina iz mržnje'
Američki Savezni istražni ured (FBI) u srijedu je izjavio da istražuje smrtonosnu pucnjavu u školi u Minneapolisu u Minnesoti kao mogući čin domaćeg terorizma.
Dvoje djece u dobi od 8 i 10 godina ubijeno je, a 17 osoba je ozlijeđeno u pucnjavi u katoličkoj školi u Minneapolisu, rekao je ravnatelj FBI-a Kash Patel u izjavi na X-u. Među ozlijeđenima je 14 djece i 3 odrasle osobe.
POGLEDAJTE GALERIJU:
- FBI istražuje ovu pucnjavu kao čin domaćeg terorizma i zločina iz mržnje usmjerenog protiv katolika - dodao je Patel.
Pucnjava se dogodila oko 8.30 sati po mjesnom vremenu tijekom mise kojom se obilježava prvi tjedan nastave nakon praznika, priopćila je policija.
Dužnosnici su identificirali napadača kao 23-godišnjeg Robina Westmana. Westman nije imao kriminalni dosje i čini se da je djelovao sam. Motiv zločina zasad nije poznat.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+