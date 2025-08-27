Obavijesti

News

Komentari 0
STRAVA U SAD-U

FBI istražuje pucnjavu u školi u Minneapolisu: 'Čin domaćeg terorizma i zločina iz mržnje'

Piše HINA,
Čitanje članka: 3 min
FBI istražuje pucnjavu u školi u Minneapolisu: 'Čin domaćeg terorizma i zločina iz mržnje'
22
Foto: Ben Brewer

Dužnosnici su identificirali napadača kao 23-godišnjeg Robina Westmana. Nije imao kriminalni dosje i čini se da je djelovao sam

Američki Savezni istražni ured (FBI) u srijedu je izjavio da istražuje smrtonosnu pucnjavu u školi u Minneapolisu u Minnesoti kao mogući čin domaćeg terorizma.

STRAVA U MINNEAPOLISU Ovo je napadač koji je u školi u SAD-u ubio dvoje: Prije krvavog napada objavio jezivu snimku
Ovo je napadač koji je u školi u SAD-u ubio dvoje: Prije krvavog napada objavio jezivu snimku

Dvoje djece u dobi od 8 i 10 godina ubijeno je, a 17 osoba je ozlijeđeno u pucnjavi u katoličkoj školi u Minneapolisu, rekao je ravnatelj FBI-a Kash Patel u izjavi na X-u. Među ozlijeđenima je 14 djece i 3 odrasle osobe.

POGLEDAJTE GALERIJU:

US-NEWS-MINNEAPOLIS-CHURCH-SHOOTING-9-MS Annunciation Church shooting
28
Foto: Profimedia

- FBI istražuje ovu pucnjavu kao čin domaćeg terorizma i zločina iz mržnje usmjerenog protiv katolika - dodao je Patel.

STRAVA U SAD-U Dvoje djece ubijeno u napadu u školi u Minnesoti: Napadač uz sebe imao čak tri vrste oružja
Dvoje djece ubijeno u napadu u školi u Minnesoti: Napadač uz sebe imao čak tri vrste oružja

Pucnjava se dogodila oko 8.30 sati po mjesnom vremenu tijekom mise kojom se obilježava prvi tjedan nastave nakon praznika, priopćila je policija.

Shooting at Annunciation Church, which is also home to an elementary school, in Minneapolis
Foto: Tim Evans

Dužnosnici su identificirali napadača kao 23-godišnjeg Robina Westmana. Westman nije imao kriminalni dosje i čini se da je djelovao sam. Motiv zločina zasad nije poznat.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Predsjednik Ajkula za 24sata: Nediljko Genda bio je dio pričuvne postrojbe i branitelj
O ZABRANITELJU KULTURNJAKA

Predsjednik Ajkula za 24sata: Nediljko Genda bio je dio pričuvne postrojbe i branitelj

Pripadnik Ajkula na Facebook rekao je da Nediljko Genda, koji je otjerao kulturnjake iz Benkovca, nije bio branitelj ni dio te postrojbe. O svemu smo pričali s Pericom Prpićem, predsjednikom Ajkula
PALA NARKO BANDA Uhićenja u Hrvatskoj i Češkoj! Naša policija u akciji s Europolom i DEA-om
MUP, EUROPOL I DEA

PALA NARKO BANDA Uhićenja u Hrvatskoj i Češkoj! Naša policija u akciji s Europolom i DEA-om

Uhićenja i hitne dokazne radnje provode se na području Republike Hrvatske i Republike Češke.
LJETOSJEK NA VIDIKU Još par dana kupanja pa stiže velika promjena i jako nevrijeme
UPALILI ALARM

LJETOSJEK NA VIDIKU Još par dana kupanja pa stiže velika promjena i jako nevrijeme

Danas nas očekuje pretežno sunčano i vrlo toplo vrijeme, s temperaturama do 32 °C, no ponegdje su mogući kratkotrajni pljuskovi i jači oblaci. U petak stiže, čini se, ljetosjek

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025