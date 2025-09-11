Obavijesti

VELIKA POTRAGA

FBI objavio fotografije. Ovog čovjeka traže zbog povezanosti s ubojstvom Charlieja Kirka

Napadač je nakon atentata skočio s krova i pobjegao u obližnju četvrt, rekao je agent FBI-a Robert Bohls. Istražitelji su u obližnjem šumovitom području pronašli "snažnu pušku s repetirajućim zatvaračem"...

Tražimo pomoć javnosti u identifikacije ove osobe za koju sumnjamo da je povezana s ubojstvom Charlieja Kirka na sveučilištu Valley u Utahu, objavila je na svojim stranicama podružnica FBI-ja u Salt Lake Cityju.

Osoba koju traži FBI
Foto: FBI

Policija i američki savezni agenti u četvrtak su potvrdili da su pronašli pušku za koju se vjeruje da je korištena u atentatu na utjecajnog konzervativnog aktivista Kirka tijekom njegovog nastupa na sveučilištu u državi Utah, no ubojica je i dalje u bijegu i za njim traje potjera.

Ubijen je u srijedu jednim metkom u vrat ispred gomile od 3000 studenata na sveučilištu Utah Valley u Oremu, oko 65 km južno od Salt Lake Cityja. Guverner Ute Spencer Cox je to ubojstvo nazvao političkim atentatom.

Foto: FBI

Policija je objavila je da je napadač, odjeven u tamnu odjeću, stigao na sveučilište nekoliko minuta prije Kirkovog nastupa i na sigurnosnoj kameri se vidi da se penje stepenicama koje vode na krov. Ispalio je samo jedan hitac s obližnjeg krova u "ciljanom napadu", objavio je FBI. 

Napadač je nakon atentata skočio s krova i pobjegao u obližnju četvrt, rekao je agent FBI-a Robert Bohls. Istražitelji su u obližnjem šumovitom području pronašli "snažnu pušku s repetirajućim zatvaračem" te su je, u potrazi za tragovima, pregledali zbog mogućih otisaka. Uz pušku je, pisao je CNN, pronađen i odvijač. Sumnja se kako ga je koristio da bi rastavio pušku i tako je lakše sakrio...

Čini se da je napadač mlade, studentske dobi i da se "dobro uklapa" u studentsku populaciju.

Nakon ubojstva Kirka, Donald Trump je u izvanrednom obraćanju naciji rekao da je ''radikalni'' narativ ljevice odgovoran za nasilje u SAD-u.

"Ovo je mračan trenutak za Ameriku. Svi Amerikanci i mediji trebali bi se suočiti s činjenicom da su nasilje i ubojstvo tragična posljedica demonizacije onih s kojima se ne slažete. Godinama su oni na radikalnoj ljevici uspoređivali divne Amerikance poput Charlieja s nacistima i najgorim masovnim ubojicama i kriminalcima na svijetu. Ovakva retorika je direktno odgovorna za terorizam koji danas vidimo u našoj zemlji i mora odmah prestati'', rekao je Trump u govoru objavljenom na X-u.

Upozorio je da će vlasti pronaći pojedince koji su pridonijeli ovom zločinu i drugom političkom nasilju, nabrojavši seriju nasilnih incidenata koji su se dogodili od atentata na njega u Pennsylvaniji.

