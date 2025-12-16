Obavijesti

TRAJE OPSEŽNA POTRAGA

FBI objavio nove informacije o pucnjavi na sveučilištu: Ovaj muškarac je glavni krivac?

Ranije je policija pustila osobu koju su uhitili zbog sumnje u povezanost s pucnjavom.

FBI i policija objavili su nove fotografije muškarca za kojeg sumnjaju da je povezan s masovnom pucnjavom na Sveučilištu Brown proteklog vikenda. 

Za bilo kakvu informaciju o osobi sa fotografije FBI nudi nagradu od 50.000 dolara. Kako su istaknuli na press konferenciji, slijede nove tragove uz pomoć fotografija koje su dobili, prenosi CNN. Osoba je visoka oko 172 cm, jače fizičke građe. Na fotografijama je bila obučena u crno s maskom na licu.

Bratt Smiley, gradonačelnik Providence, izjavio je kako svi zajedno rade gotovo 50 rati u komadu u potrazi za počiniteljem.

- Znam da su ljudi umorni, ali tražim još malo strpljenja - naglasio je.

- Kako se čini, ubojica je na slobodi, stoga nećemo otkriti naš plan -  kako ga pronaći, rekao je ranije državni odvjetnik Rhode Islanda Peter Neronha.

Dvije su osobe ubijene, a devetero je ranjeno. Od devet ranjenih studenata, osam ih je teško ozlijeđeno, ali su u stabilnom stanju.

